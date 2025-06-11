Иран угрожает атаковать все военные базы США на Ближнем Востоке — когда именно

Иран в случае начала вооруженного конфликта с Соединенными Штатами атакует все американские военные базы на Ближнем Востоке, и американцы вынуждены будут покинуть регион.

Иран угрожает изгнать военных США с Ближнего Востока

Об этом заявил министр обороны исламской республики бригадный генерал Азиз Насирзаде.

Выступая перед журналистами в кулуарах заседание кабинета министров Насирзаде указал на продолжающиеся ядерные переговоры между Ираном и США, отметив, что некоторые должностные лица с противоположной стороны сделали угрожающие замечания, предупреждая о потенциальном вооруженном конфликте, если соглашение не будет достигнуто.

Надеюсь, переговоры завершатся успешно, но если нам будет навязано вооруженное столкновение, потери противника однозначно будут выше и у Соединенных Штатов не будет другого выбора, кроме как покинуть регион, потому что все их базы расположены в пределах досягаемости иранских военных, и они без колебаний будут атаковать их в странах их пребывания.

По его словам, Иран недавно испытал ракету с боевой частью весом в две тонны, что свидетельствует о значительных возможностях его армии.

Иран никогда не примет никаких ограничений, и никто не имеет права даже вести об этом переговоры. Поделиться

На Ближнем Востоке американские военные базы и объекты расположены в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.