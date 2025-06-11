Иран угрожает атаковать все военные базы США на Ближнем Востоке — когда именно

Иран в случае начала вооруженного конфликта с Соединенными Штатами атакует все американские военные базы на Ближнем Востоке, и американцы вынуждены будут покинуть регион.
Главные тезисы
- Иран грозит атаковать все военные базы США на Ближнем Востоке в случае начала вооруженного конфликта.
- Министр обороны Ирана подчеркнул готовность страны к вооруженному столкновению и внушительным военным возможностям.
- Иран отказывается от ограничений и диалога по этому поводу, угрожая изгнать американских военных из региона.
Иран угрожает изгнать военных США с Ближнего Востока
Об этом заявил министр обороны исламской республики бригадный генерал Азиз Насирзаде.
Выступая перед журналистами в кулуарах заседание кабинета министров Насирзаде указал на продолжающиеся ядерные переговоры между Ираном и США, отметив, что некоторые должностные лица с противоположной стороны сделали угрожающие замечания, предупреждая о потенциальном вооруженном конфликте, если соглашение не будет достигнуто.
Надеюсь, переговоры завершатся успешно, но если нам будет навязано вооруженное столкновение, потери противника однозначно будут выше и у Соединенных Штатов не будет другого выбора, кроме как покинуть регион, потому что все их базы расположены в пределах досягаемости иранских военных, и они без колебаний будут атаковать их в странах их пребывания.
По его словам, Иран недавно испытал ракету с боевой частью весом в две тонны, что свидетельствует о значительных возможностях его армии.
На Ближнем Востоке американские военные базы и объекты расположены в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что новый раунд ядерных переговоров с Соединенными Штатами запланирован на 15 июня в Омане.
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