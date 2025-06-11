Іран погрожує атакувати всі військові бази США на Близькому Сході — коли саме
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Іран погрожує атакувати всі військові бази США на Близькому Сході — коли саме

Іран
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Джерело:  IRNA

Іран у разі початку збройного конфлікту зі Сполученими Штатами атакує всі американські військові бази на Близькому Сході, й американці вимушені будуть залишити регіон.

Головні тези:

  • Іран погрожує вигнати американських військових з Близького Сходу, атакуючи їхні військові бази у разі конфлікту.
  • Іранський міністр оборони наголосив на готовності своєї країни до збройного зіткнення та вражаючих військових можливостях.
  • Іран не планує приймати жодних обмежень у своїх діях та відмовляється вести переговори на цю тему.

Іран погрожує вигнати військових США зі Близького Сходу

Про це заявив міністр оборони ісламської республіки бригадний генерал Азіз Насірзаде.

Виступаючи перед журналістами в кулуарах засідання кабінету міністрів Насірзаде вказав на ядерні переговори між Іраном та США, що тривають, зазначивши, що деякі посадовці з протилежної сторони зробили погрозливі зауваження, попереджаючи про потенційний збройний конфлікт, якщо угоди не буде досягнуто.

Сподіваюся, переговори завершаться успішно, але якщо нам буде нав’язане збройне зіткнення, втрати противника однозначно будуть вищими і в Сполучених Штатів не буде іншого вибору, окрім як залишити регіон, бо всі їхні бази розташовані в межах досяжності іранських військових, і вони без вагань атакуватимуть їх у країнах їхнього перебування.

За його словами, Іран нещодавно випробував ракету з бойовою частиною вагою дві тонни, що свідчить про значні можливості його армії.

Іран ніколи не прийме жодних обмежень, і ніхто не має права навіть вести переговори про це.

На Близькому Сході американські військові бази та об’єкти розміщені в Бахрейні, Йорданії, Іраку, Катарі, Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах, Омані, Саудівській Аравії та Сирії.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що новий раунд ядерних переговорів із Сполученими Штатами заплановано на 15 червня в Омані.

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