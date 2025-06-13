Атака Израиля на Иран — появилась первая реакция Трампа

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану. На фоне последних событий он дал понять, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.
Главные тезисы
- Израиль начал воздушную кампанию против ядерной программы Ирана, назвав операцию "Nation of Lions".
- ЦАХАЛ отчитывается о ликвидации верхушки иранской армии в результате своих атак.
Трамп публично поддержал Израиль
Глава Белого дома откровенно признался, что знал о планах Тегерана нанести удары по Ирану.
По словам главы Белого дома, американские военные находятся в регионе в режиме повышенной готовности.
Трамп четко дал понять, что Штаты готовы защищаться и защищать Израиль, если Иран нанесет ответные удары.
Что важно понимать, ночью 13 июня армия обороны Израиля начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана — она получила название "Nation of Lions".
Израильские военно-воздушные силы продолжают наносить удары по десяткам целей по всему Ирану. Эта операция продлится еще много дней.
ЦАХАЛ отчитывается о ликвидации верхушки иранской армии. Среди них:
начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммед Хоссейн Бакери;
командующий КСИР Хоссейн Салами;
командующий чрезвычайным командованием Хатем аль-Анбия Гулам Али Рашид.
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