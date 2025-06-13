Атака Израиля на Иран — появилась первая реакция Трампа
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Политика
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Атака Израиля на Иран — появилась первая реакция Трампа

Трамп публично поддержал Израиль
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Источник:  Fox News

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану. На фоне последних событий он дал понять, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.

Главные тезисы

  • Израиль начал воздушную кампанию против ядерной программы Ирана, назвав операцию "Nation of Lions".
  • ЦАХАЛ отчитывается о ликвидации верхушки иранской армии в результате своих атак.

Трамп публично поддержал Израиль

Глава Белого дома откровенно признался, что знал о планах Тегерана нанести удары по Ирану.

У Ирана не должно быть ядерной бомбы, и мы надеемся снова вернуться за стол переговоров… Есть несколько человек из руководства, которые уже не вернутся.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам главы Белого дома, американские военные находятся в регионе в режиме повышенной готовности.

Трамп четко дал понять, что Штаты готовы защищаться и защищать Израиль, если Иран нанесет ответные удары.

Что важно понимать, ночью 13 июня армия обороны Израиля начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана — она получила название "Nation of Lions".

Израильские военно-воздушные силы продолжают наносить удары по десяткам целей по всему Ирану. Эта операция продлится еще много дней.

ЦАХАЛ отчитывается о ликвидации верхушки иранской армии. Среди них:

  • начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммед Хоссейн Бакери;

  • командующий КСИР Хоссейн Салами;

  • командующий чрезвычайным командованием Хатем аль-Анбия Гулам Али Рашид.

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