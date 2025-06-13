"Дорого заплатять". Іран публічно пригрозив Ізраїлю та США

Влада Ірану стверджує, що максимально жорстко відповість на удари Ізраїлю, додавши що і США "дорого заплатять", попри запевнення Вашингтона про його непричетність. З заявою з цього приводу виступив спікер Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі.

Іран анонсував відповідь на атаку Ізраїлю

Ісламська Республіка Іран обов'язково відповість, і ворог заплатить високу ціну, — заявив речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі. Поширити

Останній публічно пригрозив, що "дорого заплатять" і Ізраїль, і США.

Їм буде завдано сильного удару, — наголосив Шеркачі. Поширити

Він також почав стверджувати, що внаслідок ізраїльських ударів постраждали житлові райони, а збройні сили перебувають у повній бойовій готовності.

Як уже згадувалося раніше, уночі 13 червня Ізраїль потужно атакував столицю Ірану — Тегерану — а також інші міста країни.

Тель-Авів називає свій удар превентивним і націленим на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.

Згідно з останніми даними, внаслідок ударів був ліквідований головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану.