"Дорого заплатят". Иран публично пригрозил Израилю и США
Категория
Мир
Дата публикации

"Дорого заплатят". Иран публично пригрозил Израилю и США

Иран анонсировал ответ на атаку Израиля
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Источник:  CNN

Власти Ирана утверждают, что максимально жестко ответят на удары Израиля, добавив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о его непричастности. С заявлением по этому поводу выступил спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.

Главные тезисы

  • В результате израильских ударов был ликвидирован главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции.
  • Попытки Израиля направлены на подрыв ядерной программы и военных объектов Ирана.

Иран анонсировал ответ на атаку Израиля

Исламская Республика Иран обязательно ответит, и враг заплатит высокую цену, — заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.

Последний публично пригрозил, что "дорого заплатят" и Израиль, и США.

Им будет нанесен сильный удар, — подчеркнул Шеркачи.

Он также начал утверждать, что в результате израильских ударов пострадали жилые районы, а вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.

Как уже упоминалось ранее, ночью 13 июня Израиль мощно атаковал столицу Ирана — Тегерана — а также другие города страны.

Тель-Авив называет свой удар превентивным и нацеленным на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Согласно последним данным, в результате ударов был ликвидирован главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что раньше знал о планах удара Израиля по Ирану.

Американский лидер подчеркнул, что Штаты готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.

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