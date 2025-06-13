"Дорого заплатят". Иран публично пригрозил Израилю и США

Власти Ирана утверждают, что максимально жестко ответят на удары Израиля, добавив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о его непричастности. С заявлением по этому поводу выступил спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.

Иран анонсировал ответ на атаку Израиля

Исламская Республика Иран обязательно ответит, и враг заплатит высокую цену, — заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи. Поделиться

Последний публично пригрозил, что "дорого заплатят" и Израиль, и США.

Им будет нанесен сильный удар, — подчеркнул Шеркачи. Поделиться

Он также начал утверждать, что в результате израильских ударов пострадали жилые районы, а вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.

Как уже упоминалось ранее, ночью 13 июня Израиль мощно атаковал столицу Ирана — Тегерана — а также другие города страны.

Тель-Авив называет свой удар превентивным и нацеленным на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Согласно последним данным, в результате ударов был ликвидирован главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что раньше знал о планах удара Израиля по Ирану.