"Дорого заплатят". Иран публично пригрозил Израилю и США

Власти Ирана утверждают, что максимально жестко ответят на удары Израиля, добавив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о его непричастности. С заявлением по этому поводу выступил спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.
Главные тезисы
- В результате израильских ударов был ликвидирован главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции.
- Попытки Израиля направлены на подрыв ядерной программы и военных объектов Ирана.
Иран анонсировал ответ на атаку Израиля
Последний публично пригрозил, что "дорого заплатят" и Израиль, и США.
Он также начал утверждать, что в результате израильских ударов пострадали жилые районы, а вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.
Как уже упоминалось ранее, ночью 13 июня Израиль мощно атаковал столицу Ирана — Тегерана — а также другие города страны.
Тель-Авив называет свой удар превентивным и нацеленным на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
Согласно последним данным, в результате ударов был ликвидирован главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что раньше знал о планах удара Израиля по Ирану.
Американский лидер подчеркнул, что Штаты готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-