Атака Израиля на Иран — как отреагировала Украина
Категория
Мир
Дата публикации

Атака Израиля на Иран — как отреагировала Украина

МИД Украины
Украина впервые озвучила свою позицию
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Министерство иностранных дел Украины обращает внимание мира на то, что Иран играет деструктивную роль как на Ближнем Востоке, так и за его пределами – в частности, помогая России в ведении захватнической войны против Украины.

Главные тезисы

  • Украина не скрывает, что обеспокоена еще большей дестабилизацией в регионе.
  • Продолжение боевых действий может привести к негативным последствиям для международной безопасности и глобальной финансовой устойчивости, особенно на нефтяных рынках.

Украина впервые озвучила свою позицию

Представители дипломатического ведомства подчеркивают, что украинцы с тревогой наблюдают за развитием событий на Ближнем Востоке после того, как Израиль нанес удары по объектам на территории Ирана.

Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках.

По мнению МИД Украины, крайне важно не допустить еще большей дестабилизации региона, а также сделать все возможное, чтобы гражданское население не пострадало.

Напомним, что иранский режим поддерживает Россию в ее незаконной захватнической войне против Украины и предоставляет Москве оружие для убийства украинцев. Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами.

На фоне последних событий Украина призывает международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов — РФ, Ирана и КНДР.

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