Туреччина публічно накинулася з критикою на Ізраїль

Офіційна Анкара жорстко засудила удари Ізраїлю по об’єктах Ірану та назвала це "загостренням ситуації в регіоні". З заявою з цього приводу виступила керівна в Туреччині Партії справедливості та розвитку (ПСР).
Головні тези:
- Турецька влада заявляє про незаконність дій Ізраїлю у регіоні.
- Іран анонсував жорстку відповідь на атаки Ізраїлю, а також пригрозив США.
Туреччина обурена діями Ізраїлю
Офіційна Анкара почала стверджувати, що "Ізраїль вчинив ще одну жорстоку й варварську атаку, додавши її до низки ударів, які підпалили весь регіон".
Влада Туреччини також додала, що попри зростання міжнародного тиску на Ізраїль через його дії в Газі — країна "розпочала новий напад, щоб відвернути увагу від цих геноцидних дій".
До слова, влада Ірану стверджує, що максимально жорстко відповість на удари Ізраїлю, додавши що і США "дорого заплатять".
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