Туреччина публічно накинулася з критикою на Ізраїль
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Туреччина публічно накинулася з критикою на Ізраїль

Туреччина обурена діями Ізраїлю
Джерело:  online.ua

Офіційна Анкара жорстко засудила удари Ізраїлю по об’єктах Ірану та назвала це "загостренням ситуації в регіоні". З заявою з цього приводу виступила керівна в Туреччині Партії справедливості та розвитку (ПСР).

Головні тези:

  • Турецька влада заявляє про незаконність дій Ізраїлю у регіоні.
  • Іран анонсував жорстку відповідь на атаки Ізраїлю, а також пригрозив США.

Туреччина обурена діями Ізраїлю

Офіційна Анкара почала стверджувати, що "Ізраїль вчинив ще одну жорстоку й варварську атаку, додавши її до низки ударів, які підпалили весь регіон".

Ми рішуче засуджуємо цю незаконну атаку. Вона не має жодної легітимності чи виправдання — це акт варварської агресії. Увесь світ має дослухатися до попереджень нашого президента щодо наслідків геноцидної політики уряду Нетаньягу, — заявили представники турецької партії.

Влада Туреччини також додала, що попри зростання міжнародного тиску на Ізраїль через його дії в Газі — країна "розпочала новий напад, щоб відвернути увагу від цих геноцидних дій".

Атака Ізраїлю, здійснена в той час, коли тривають переговори між США та Іраном, ще раз доводить, що Ізраїль виступає проти будь-яких дипломатичних зусиль, — скаржиться офіційна Анкара.

До слова, влада Ірану стверджує, що максимально жорстко відповість на удари Ізраїлю, додавши що і США "дорого заплатять".

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