Как Израиль готовил масштабный удар по ядерной инфраструктуре Ирана — детали
Категория
Мир
Дата публикации

Как Израиль готовил масштабный удар по ядерной инфраструктуре Ирана — детали

Иран
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Источник:  Axios

Операция Израиля против ядерных и военных объектов Ирана прошла после восьми месяцев интенсивной тайной подготовки.

Главные тезисы

  • Операция Израиля против ядерных и военных объектов Ирана включала тщательно скоординированные атаки с участием военных, разведки и киберподразделений.
  • Целью операции была ликвидация ядерного потенциала и баллистических ракет Ирана, которые представляли экзистенциальную угрозу Израилю.
  • Израильская операция проходила не только воздушные удары, но и тайные диверсионные операции на объектах противовоздушной обороны Ирана.

Израиль атаковал Иран: как готовилась атака

Израиль несколько месяцев планировал тщательно скоординированный удар по ядерной инфраструктуре Ирана. К операции были привлечены израильские военные, разведка (Моссад) и киберподразделения.

По словам израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, Израиль пытается ликвидировать ядерный потенциал и баллистические ракеты Ирана в ходе операции, которая может длиться минимум несколько дней. Некоторые израильские чиновники говорили, что операция может занять еженедельно.

Израиль также попытался ликвидировать иранских ученых-ядерщиков: около 25 ученых стали мишенью, и по меньшей мере двое из них в настоящее время считаются погибшими.

Под ударом оказалось и высшее военное руководство Ирана: погибшими считаются командующий Революционной гвардии, начальник военного штаба и еще один старший генерал.

Израильская операция включала не только авиаудары. По словам официальных лиц, оперативники разведывательной службы Моссад проводят тайные диверсионные операции на объектах противовоздушной обороны Ирана. Ожидается, что в ближайшие дни Израиль продолжит наносить удары по подземным ядерным объектам Ирана, а также по другим целям.

Идея операции, направленной одновременно на ракетную и ядерную программы Ирана, которые Нетаньяху назвал экзистенциальной угрозой для Израиля, возникла после того, как Иран нанес удар по Израилю в октябре. Указывая на быстрый рост ракетного арсенала Тегерана и ослабление иранской противовоздушной обороны после ответного удара Израиля, Нетаньяху приказал своим военным и разведывательным службам начать планирование новой операции.

Израильские военные говорят, что еще одним фактором стали разведданные об исследованиях и разработках в области ядерного оружия, указывающих на то, что Иран может создать бомбу быстрее, если решит это сделать. Запланированное в Иране на ближайшие недели открытие нового подземного объекта по обогащению урана "прибавило срочности".

Двое израильских чиновников рассказали Axios, что Трамп и его помощники лишь публично делали вид, что выступают против израильской атаки, но не высказывали оппозиции в частных разговорах.

Помощники Нетаньяху говорили журналистам, что Трамп пытался затормозить израильский удар во время телефонного разговора 9 июня, хотя на самом деле речь шла о координации перед атакой, утверждают израильские чиновники. Американская сторона пока этого не подтвердила.

После начала операции администрация Трампа дистанцировалась от действий Израиля, заявив, что США не причастны к операции, но в случае возмездия со стороны Ирана готовы защищать себя и союзника.

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