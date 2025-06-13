Израиль ликвидировал около 20 иранских топ-генералов во время ночной атаки

По меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, включая командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амиром Али Хаджизаде, погибли в результате ударов Израиля по Ирану.

Около 20 иранских топ-командиров уничтожены во время ночной атаки Израиля

Предыдущий список ликвидированных чиновников среди иранских высших чиновников:

начальник Генштаба Мохаммад Багери.

Командующий КСИР Хосейн Салами.

Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.

командующий центральным штабом «Хатам-аль-Анбия» иранского Генштаба генерал-майор Голам Али Рашид.

ведущий ученый ядерщик — один из руководителей иранского ядерного проекта Мохаммад Мехди Техранджи.

Али Шамхани — один из высокопоставленных деятелей режима.

Иранское государственное медиа IRNA пишет, что лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назначил новых высших военных командиров.

В частности, генерал-майор Сейед Абдулрахим Мусави стал новым главой Комитета начальников штабов Вооруженных сил Ирана, генерал-майор Мохаммад Пакпур — главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а генерал-майор Али Шадемани — командующим штабом «Атамом Хатами». Поделиться

Также сообщается, что администрация президента Ирана Масуда Пезешкиана обнародовала заявление, в котором объявила, что Иран отомстит за кровь каждого погибшего в результате израильских ударов в пятницу.

С таким диким режимом, как этот (Израиль — ред.), нельзя разговаривать, кроме как на языке силы. С этого момента правительство Исламской Республики Иран приступил к необходимым оборонным, политическим и правовым мерам, чтобы заставить нелегитимный Израиль пожалеть (о своей агрессии — ред.) и не даст израильтянам ни минуты покоя.

Издание The Times of Israel со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщило о новой израильской атаке на завод по обогащению урана в городе Натанз, а также о пожаре в аэропорту Тебриза.

Несмотря на то, что Израиль утверждает, что причинил значительный ущерб заводу в Натанге, в том числе разрушил подземную центрифугу, Иран утверждает, что большая часть повреждений на обогатительном заводе на "поверхностном уровне".

CNN пишет, что Иранское агентство по атомной энергии впоследствии подтвердило, что главный объект страны по обогащению урана в Натанге получил повреждения в результате удара Израиля. Поделиться

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.