Израиль нанес авиаудары по подземным дроновым заводам боевиков "Хезболлы" в Бейруте
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль нанес авиаудары по подземным дроновым заводам боевиков "Хезболлы" в Бейруте

Бейрут
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Источник:  The Times of Israel

Вечером 5 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила серию авиаударов по южному пригороду Бейрута. В ЦАХАЛе заявили, что целью были подземные заводы "Хезболлы" по производству беспилотников.

Главные тезисы

  • Израиль нанес авиаудары по подземным заводам Хезболлы в Бейруте по производству тысяч беспилотников.
  • Действие Израиля является реакцией на грубые нарушения соглашений о прекращении огня террористической организацией.
  • Израиль просит ливанское правительство предотвратить нарушения перемирия и террористическую деятельность против себя.

Израиль нанес авиаудары по дроновым заводам "Хезболлы"

По данным ЦАХАЛа, военные "обнаружили, что воздушная часть "Хезболлы" работает над производством тысяч беспилотников под руководством и финансированием иранских террористических чиновников".

Израиль утверждает, что эта деятельность является грубым нарушением ноябрьского соглашения о прекращении огня.

Эта деятельность является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Террористическая организация "Хезболла" создает проблемы для ливанского государства и тем самым препятствует исполнению договоренностей.

Начавшиеся около 22:00 по местному времени удары были направлены на объекты, принадлежащие воздушным силам "Хезболлы", известным как "Подраздел 127". Перед началом операции израильские военные объявили об эвакуации двух районов города на юге Ливана.

Подразделение работало над изготовлением тысяч беспилотников под руководством и за финансирование иранских террористических чиновников в рамках усилий Ирана, направленных на нанесение ущерба Израилю.

Министр обороны Израиля Кац подтвердил, что вместе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху он "дал указание Армии обороны Израилю сегодня вечером нанести удар и уничтожить здания, используемые террористической организацией "Хезболла" для производства и хранения беспилотников в центре района Дахие.

Мы будем продолжать бескомпромиссно соблюдать условия перемирия и не позволим ни одной стороне угрожать северным общинам и всем гражданам Израиля.

Он также подчеркнул, что Израиль считает ливанское правительство "непосредственно ответственным за предотвращение нарушений перемирия и любой террористической деятельности против государства Израиль".

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