Ізраїль завдав авіаударів по підземних дронових заводах бойовиків "Хезболли" у Бейруті

Увечері 5 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила серію авіаударів по південному передмістю Бейрута. У ЦАХАЛі заявили, що ціллю були підземні заводи "Хезболли" з виробництва безпілотників.
Головні тези:
- ЦАХАЛ вдарив по підземних заводах “Хезболли” у Бейруті, які виробляли тисячі безпілотників.
- Дія Ізраїлю є реакцією на грубе порушення угод про припинення вогню терористичною організацією.
- Ізраїль закликає ліванський уряд запобігти порушенням перемир'я та терористичній діяльності проти нього.
Ізраїль завдав авіаударів по дронових заводах “Хезболли”
За даними ЦАХАЛу, військові "виявили, що повітряна частина "Хезболли" працює над виробництвом тисяч безпілотників під керівництвом і за фінансування іранських терористичних чиновників".
Ізраїль стверджує, що ця діяльність є грубим порушенням листопадової угоди про припинення вогню.
Удари, які розпочалися близько 22:00 за місцевим часом, були спрямовані на об'єкти, що належать повітряним силам "Хезболли", відомим як "Підрозділ 127". Перед початком операції ізраїльські військові оголосили про евакуацію двох районів міста на півдні Лівану.
Підрозділ працював над виготовленням тисяч безпілотників під керівництвом і за фінансування іранських терористичних чиновників у рамках зусиль Ірану, спрямованих на завдання шкоди Ізраїлю.
Міністр оборони Ізраїлю Кац підтвердив, що разом з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу він "дав указівку Армії оборони Ізраїлю сьогодні ввечері завдати удару і знищити будівлі, які використовуються терористичною організацією "Хезболла" для виробництва і зберігання безпілотників у центрі району Дахіє в Бейруті".
Він також підкреслив, що Ізраїль вважає ліванський уряд "безпосередньо відповідальним за запобігання порушенням перемир'я та будь-якій терористичній діяльності проти держави Ізраїль".
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