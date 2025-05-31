Ізраїль ліквідував у Лівані командувача ракетних сил терористів "Хезболла"
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Ізраїль ліквідував у Лівані командувача ракетних сил терористів "Хезболла"

вибух
Джерело:  Укрінформ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію у Лівані Мухаммада Алі Джамуля - члена терористичного угрупування «Хезболла», який командував її ракетно-артилерійськими силами.

Головні тези:

  • Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Мухаммада Алі Джамуля, командира ракетних сил «Хезболли» у Лівані.
  • Джамуль координував ракетні обстріли ізраїльського тилу та позицій ЦАХАЛу, відновлював терористичну інфраструктуру.
  • Ліквідація сталася поблизу кордону з Ізраїлем, у селі півдні Лівану. Удар по Джамулю було завдано, коли він їхав в автомобілі.

ЦАХАЛ ліквідував топтерориста “Хезболли”

За даними військових, Джамуль координував численні ракетні обстріли ізраїльського тилу та позицій ЦАХАЛу, а останнім часом займався відновленням терористичної інфраструктури.

Його ліквідація сталася в районі села Дір аз-Захрані на півдні Лівану, приблизно за 40 кілометрів від кордону з Ізраїлем.

За інформацією пов'язаного із «Хезболлою» ліванського телеканалу «Аль-Маядін», удар по Джамулю було завдано близько о 05:00 ранку, коли він їхав в автомобілі.

Напередодні, в рамках серії надзвичайно інтенсивних ударів, ЦАХАЛ атакував військові об'єкти та терористичну інфраструктуру «Хезболли» в Лівані.

За даними ЦАХАЛ, серед іншого було вражено терористичну базу в районі Сайда, де нещодавно було зафіксовано спроби «Хезболли» відновити свою діяльність.

Цей об'єкт вже зазнавав ударів ЦАХАЛу у минулому.

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