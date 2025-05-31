Ізраїль ліквідував у Лівані командувача ракетних сил терористів "Хезболла"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію у Лівані Мухаммада Алі Джамуля - члена терористичного угрупування «Хезболла», який командував її ракетно-артилерійськими силами.
Головні тези:
- Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Мухаммада Алі Джамуля, командира ракетних сил «Хезболли» у Лівані.
- Джамуль координував ракетні обстріли ізраїльського тилу та позицій ЦАХАЛу, відновлював терористичну інфраструктуру.
- Ліквідація сталася поблизу кордону з Ізраїлем, у селі півдні Лівану. Удар по Джамулю було завдано, коли він їхав в автомобілі.
ЦАХАЛ ліквідував топтерориста “Хезболли”
За даними військових, Джамуль координував численні ракетні обстріли ізраїльського тилу та позицій ЦАХАЛу, а останнім часом займався відновленням терористичної інфраструктури.
Його ліквідація сталася в районі села Дір аз-Захрані на півдні Лівану, приблизно за 40 кілометрів від кордону з Ізраїлем.
За інформацією пов'язаного із «Хезболлою» ліванського телеканалу «Аль-Маядін», удар по Джамулю було завдано близько о 05:00 ранку, коли він їхав в автомобілі.
За даними ЦАХАЛ, серед іншого було вражено терористичну базу в районі Сайда, де нещодавно було зафіксовано спроби «Хезболли» відновити свою діяльність.
Цей об'єкт вже зазнавав ударів ЦАХАЛу у минулому.
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