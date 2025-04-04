Ізраїль ліквідував командира бойовиків ХАМАС у Лівані

4 квітня Ізраїль під час авіаудару по південному Лівану ліквідував командира палестинського бойового угруповання ХАМАС Хасана Фархата.
Головні тези:
- Ізраїль під час авіаудару по південному Лівану ліквідував командира ХАМАС Хасана Фархата, звинувативши його в ракетних обстрілах міста Цфат.
- Бойове крило ХАМАСу визнало вбивство командира та оцінило його внесок у протистояння з Ізраїлем як благословенний.
- Підтримане США перемир'я в регіоні стає все більш хитким через ізраїльські удари на територію Лівану та передмістях Бейрута.
ЦАХАЛ ліквідував командира бойовиків ХАМАС у Лівані
Ізраїльські військові заявили, що Фархат відповідальний за ракетний обстріл міста Цфат минулого року, в результаті якого загинули і були поранені кілька ізраїльських солдатів.
Бойове крило ХАМАСу «Бригади аль-Кассам» заявило, що Фархат був убитий у своїй квартирі в місті Сидон, і оцінило його «благословенний внесок» у протистояння з Ізраїлем протягом багатьох років.
Офіс прем'єр-міністра Лівану Навафа Салама заявив, що нібито п'ятнична атака Ізраїлю була явним порушенням режиму припинення вогню, підтриманого США.
США підтримали ізраїльські удари і заявили, що Ізраїль захищається, звинувативши «терористів» у відновленні бойових дій.
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