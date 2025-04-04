Ізраїль ліквідував командира бойовиків ХАМАС у Лівані

4 квітня Ізраїль під час авіаудару по південному Лівану ліквідував командира палестинського бойового угруповання ХАМАС Хасана Фархата.

ЦАХАЛ ліквідував командира бойовиків ХАМАС у Лівані

Ізраїльські військові заявили, що Фархат відповідальний за ракетний обстріл міста Цфат минулого року, в результаті якого загинули і були поранені кілька ізраїльських солдатів.

Бойове крило ХАМАСу «Бригади аль-Кассам» заявило, що Фархат був убитий у своїй квартирі в місті Сидон, і оцінило його «благословенний внесок» у протистояння з Ізраїлем протягом багатьох років.

Офіс прем'єр-міністра Лівану Навафа Салама заявив, що нібито п'ятнична атака Ізраїлю була явним порушенням режиму припинення вогню, підтриманого США.

Перемир'я, про яке домовилися в листопаді, останніми тижнями стає все більш хитким, оскільки Ізраїль двічі за останній час завдав удару по передмістях Бейрута, контрольованих бойовиками «Хезболли». Поширити

США підтримали ізраїльські удари і заявили, що Ізраїль захищається, звинувативши «терористів» у відновленні бойових дій.