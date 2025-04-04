Ізраїль ліквідував командира бойовиків ХАМАС у Лівані
Категорія
Світ
Дата публікації

Ізраїль ліквідував командира бойовиків ХАМАС у Лівані

Ліван
Джерело:  Reuters

4 квітня Ізраїль під час авіаудару по південному Лівану ліквідував командира палестинського бойового угруповання ХАМАС Хасана Фархата.

Головні тези:

  • Ізраїль під час авіаудару по південному Лівану ліквідував командира ХАМАС Хасана Фархата, звинувативши його в ракетних обстрілах міста Цфат.
  • Бойове крило ХАМАСу визнало вбивство командира та оцінило його внесок у протистояння з Ізраїлем як благословенний.
  • Підтримане США перемир'я в регіоні стає все більш хитким через ізраїльські удари на територію Лівану та передмістях Бейрута.

ЦАХАЛ ліквідував командира бойовиків ХАМАС у Лівані

Ізраїльські військові заявили, що Фархат відповідальний за ракетний обстріл міста Цфат минулого року, в результаті якого загинули і були поранені кілька ізраїльських солдатів.

Бойове крило ХАМАСу «Бригади аль-Кассам» заявило, що Фархат був убитий у своїй квартирі в місті Сидон, і оцінило його «благословенний внесок» у протистояння з Ізраїлем протягом багатьох років.

Офіс прем'єр-міністра Лівану Навафа Салама заявив, що нібито п'ятнична атака Ізраїлю була явним порушенням режиму припинення вогню, підтриманого США.

Перемир'я, про яке домовилися в листопаді, останніми тижнями стає все більш хитким, оскільки Ізраїль двічі за останній час завдав удару по передмістях Бейрута, контрольованих бойовиками «Хезболли».

США підтримали ізраїльські удари і заявили, що Ізраїль захищається, звинувативши «терористів» у відновленні бойових дій.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав удару по ватажку ХАМАС — десятки загиблих та сотні поранених
ЦАХАЛ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль ліквідував топбойовика ХАМАС Шахвана у Газі
Газа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль ліквідував керівника військової розвідки бойовиків ХАМАС
Газа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?