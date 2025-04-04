Израиль ликвидировал командира боевиков ХАМАС в Ливане

4 апреля Израиль во время авиаудара по южному Ливану ликвидировал командира палестинской боевой группировки ХАМАС Хасана Фархата.
Главные тезисы
- Израиль провел авиаудар в Ливане, уничтожив командира ХАМАС Хасана Фархата, обвиняемого в ракетных обстрелах из Цфата.
- Боевое крыло ХАМАСа признало убийство командира.
ЦАХАЛ ликвидировал командира боевиков ХАМАС в Ливане
Израильские военные заявили, что Фархат ответственен за ракетные обстрелы города Цфат в прошлом году, в результате которого погибли и были ранены несколько израильских солдат.
Боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что Фархат был убит в своей квартире в городе Сидон, и оценило его «благословенный вклад» в противостояние с Израилем на протяжении многих лет.
Офис премьер-министра Ливана Навафа Салама заявил, что якобы пятничная атака Израиля была явным нарушением режима прекращения огня, поддержанного США.
США поддержали израильские удары и заявили, что Израиль защищается, обвинив "террористов" в возобновлении боевых действий.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-