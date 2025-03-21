Израиль ликвидировал руководителя военной разведки боевиков ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль ликвидировал руководителя военной разведки боевиков ХАМАС

Газа
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Источник:  The Times of Israel

21 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели руководителя военной разведки ХАМАС во время израильского авиаудара на юге Газы днем ранее.

Главные тезисы

  • Израиль ликвидировал ветерана группировки ХАМАС и важного источника знаний - главу разведки Табаша.
  • Руководитель ХАМАС участвовал в террористических действиях, координировал нападения и восстанавливал военный потенциал организации.
  • Ликвидация Табаша ослабит возможности ХАМАС по сбору разведывательной информации и нанесет ущерб его операциям в регионе.

Израиль заявил о ликвидации главы разведки ХАМАС

Согласно заявлению ЦАХАЛа, Табаш, не только возглавлявший разведывательное подразделение в южной части Газы, но и руководивший единицей наблюдения и наведения на цели, был ветераном ХАМАС и считался "важным источником знаний" в группировке. Он занимал несколько ключевых должностей, в частности, командовал батальоном в бригаде ХАМАСа "Хан Юнис".

В течение многих лет он участвовал в террористической деятельности и руководил нападениями, включая взрыв бомбы, совершенный террористом-смертником в 2005 году на перекрестке Гуш-Катиф в секторе Газа, в результате которого погиб координатор Шин-Бет Одед Шарон.

В частности, Табаш отвечал за разработку боевой стратегии ХАМАС в этом регионе, а также координацию разведывательной деятельности. В последнее время он участвовал в наращивании сил ХАМАСа и восстановлении его военного потенциала.

По словам израильских военных, подразделение наблюдения и наведения на цели, которое также возглавлял Табаш, отвечало за сбор визуальной разведки для создания целей для ХАМАС как в Израиле, так и в секторе Газа.

Таким образом, согласно заявлению, он "отвечал за планирование и координацию целей и задач по инфильтрации" во время наступления 7 октября.

Во время войны подразделение Табаша занималось сбором разведывательной информации, мониторингом операций ЦАХАЛа в Газе и руководило атаками на войска. ЦАХАЛ заявляет, что его убийство является ударом по "возможностям ХАМАС по сбору разведывательной информации и его попыткам нанести ущерб действующим в этом районе войскам ЦАХАЛа".

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