Израиль ликвидировал руководителя военной разведки боевиков ХАМАС

21 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели руководителя военной разведки ХАМАС во время израильского авиаудара на юге Газы днем ранее.
Главные тезисы
- Израиль ликвидировал ветерана группировки ХАМАС и важного источника знаний - главу разведки Табаша.
- Руководитель ХАМАС участвовал в террористических действиях, координировал нападения и восстанавливал военный потенциал организации.
- Ликвидация Табаша ослабит возможности ХАМАС по сбору разведывательной информации и нанесет ущерб его операциям в регионе.
Израиль заявил о ликвидации главы разведки ХАМАС
Согласно заявлению ЦАХАЛа, Табаш, не только возглавлявший разведывательное подразделение в южной части Газы, но и руководивший единицей наблюдения и наведения на цели, был ветераном ХАМАС и считался "важным источником знаний" в группировке. Он занимал несколько ключевых должностей, в частности, командовал батальоном в бригаде ХАМАСа "Хан Юнис".
В частности, Табаш отвечал за разработку боевой стратегии ХАМАС в этом регионе, а также координацию разведывательной деятельности. В последнее время он участвовал в наращивании сил ХАМАСа и восстановлении его военного потенциала.
По словам израильских военных, подразделение наблюдения и наведения на цели, которое также возглавлял Табаш, отвечало за сбор визуальной разведки для создания целей для ХАМАС как в Израиле, так и в секторе Газа.
Таким образом, согласно заявлению, он "отвечал за планирование и координацию целей и задач по инфильтрации" во время наступления 7 октября.
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