Ізраїль ліквідував керівника військової розвідки бойовиків ХАМАС

21 березня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про загибель керівника військової розвідки ХАМАСу, під час ізраїльського авіаудару на півдні Гази днем раніше.

Ізраїль заявив про ліквідацію голови розвідки ХАМАС

Згідно із заявою ЦАХАЛу, Табаш, який не лише очолював розвідувальний підрозділ в південній частині Гази, але й керував одиницею спостереження і наведення на цілі, був ветераном ХАМАС і вважався "важливим джерелом знань" в угрупуванні. Він обіймав кілька ключових посад, зокрема командував батальйоном у бригаді ХАМАСу "Хан Юніс".

Протягом багатьох років він брав участь у терористичній діяльності і керував нападами, включаючи вибух бомби, здійснений терористом-смертником у 2005 році на перехресті Гуш-Катіф в секторі Гази, в результаті якого загинув координатор Шин-Бет Одед Шарон. Поширити

Зокрема Табаш відповідав за розробку бойової стратегії ХАМАС у цьому регіоні, а також координацію розвідувальної діяльності. Останнім часом він брав участь в нарощуванні сил ХАМАС і відновленні його військового потенціалу.

За словами ізраїльських військових, підрозділ спостереження і наведення на цілі, який також очолював Табаш, відповідав за збір візуальної розвідки для створення цілей для ХАМАС як в Ізраїлі, так і в секторі Гази.

Таким чином, згідно з заявою, він "відповідав за планування і координацію цілей і завдань з інфільтрації" під час наступу 7 жовтня.