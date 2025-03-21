Ізраїль ліквідував керівника військової розвідки бойовиків ХАМАС

21 березня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про загибель керівника військової розвідки ХАМАСу, під час ізраїльського авіаудару на півдні Гази днем раніше.
Головні тези:
- Ліквідація керівника військової розвідки ХАМАСу Ізраїлем є важливою перемогою в боротьбі з тероризмом.
- Табаш, голова розвідки ХАМАСу, був ветераном угруповання та важливим джерелом знань.
- Він брав участь у терористичних діях, керував нападами та відновлював військовий потенціал ХАМАС.
Ізраїль заявив про ліквідацію голови розвідки ХАМАС
Згідно із заявою ЦАХАЛу, Табаш, який не лише очолював розвідувальний підрозділ в південній частині Гази, але й керував одиницею спостереження і наведення на цілі, був ветераном ХАМАС і вважався "важливим джерелом знань" в угрупуванні. Він обіймав кілька ключових посад, зокрема командував батальйоном у бригаді ХАМАСу "Хан Юніс".
Зокрема Табаш відповідав за розробку бойової стратегії ХАМАС у цьому регіоні, а також координацію розвідувальної діяльності. Останнім часом він брав участь в нарощуванні сил ХАМАС і відновленні його військового потенціалу.
За словами ізраїльських військових, підрозділ спостереження і наведення на цілі, який також очолював Табаш, відповідав за збір візуальної розвідки для створення цілей для ХАМАС як в Ізраїлі, так і в секторі Гази.
Таким чином, згідно з заявою, він "відповідав за планування і координацію цілей і завдань з інфільтрації" під час наступу 7 жовтня.
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