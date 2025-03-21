Ізраїль ліквідував керівника військової розвідки бойовиків ХАМАС
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Ізраїль ліквідував керівника військової розвідки бойовиків ХАМАС

Газа
Джерело:  The Times of Israel

21 березня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про загибель керівника військової розвідки ХАМАСу, під час ізраїльського авіаудару на півдні Гази днем раніше.

Головні тези:

  • Ліквідація керівника військової розвідки ХАМАСу Ізраїлем є важливою перемогою в боротьбі з тероризмом.
  • Табаш, голова розвідки ХАМАСу, був ветераном угруповання та важливим джерелом знань.
  • Він брав участь у терористичних діях, керував нападами та відновлював військовий потенціал ХАМАС.

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Згідно із заявою ЦАХАЛу, Табаш, який не лише очолював розвідувальний підрозділ в південній частині Гази, але й керував одиницею спостереження і наведення на цілі, був ветераном ХАМАС і вважався "важливим джерелом знань" в угрупуванні. Він обіймав кілька ключових посад, зокрема командував батальйоном у бригаді ХАМАСу "Хан Юніс".

Протягом багатьох років він брав участь у терористичній діяльності і керував нападами, включаючи вибух бомби, здійснений терористом-смертником у 2005 році на перехресті Гуш-Катіф в секторі Гази, в результаті якого загинув координатор Шин-Бет Одед Шарон.

Зокрема Табаш відповідав за розробку бойової стратегії ХАМАС у цьому регіоні, а також координацію розвідувальної діяльності. Останнім часом він брав участь в нарощуванні сил ХАМАС і відновленні його військового потенціалу.

За словами ізраїльських військових, підрозділ спостереження і наведення на цілі, який також очолював Табаш, відповідав за збір візуальної розвідки для створення цілей для ХАМАС як в Ізраїлі, так і в секторі Гази.

Таким чином, згідно з заявою, він "відповідав за планування і координацію цілей і завдань з інфільтрації" під час наступу 7 жовтня.

Під час війни підрозділ Табаша займався збором розвідувальної інформації, моніторингом операцій ЦАХАЛу в Газі і керував атаками на війська. ЦАХАЛ заявляє, що його вбивство є ударом по "можливостях ХАМАС зі збору розвідувальної інформації і його спробам завдати шкоди військам ЦАХАЛу, що діють в цьому районі".

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