Ізраїль ліквідував топбойовика ХАМАС у Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що лідер ХАМАС у Газі Мохаммед Сінвар, один із найбільш розшукуваних та молодший брат загиблого лідера угруповання Ях'ї Сінвара, був ліквідований.
Головні тези:
- Лідер ХАМАС у Газі Мохаммед Сінвар був ліквідований Ізраїлем.
- ХАМАС готовий звільнити всіх ізраїльських заручників та укласти перемир'я на 5 років.
- Ізраїль вимагає повернення всіх заручників та роззброєння ХАМАСу в Газі.
ЦАХАЛ ліквідував лідера бойовиків ХАМАС
Старший брат Моххамеда Сінвара Ях'я був звинувачений в організації нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Його призначили лідером ХАМАС після убивства Ізраїлем його попередника Ісмаїла Ханія в Ірані.
Моххамеда Сінвара призначили лідером угруповання ХАМАС після загибелі його брата.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "нізащо не припинить війну в Газі", навіть якщо буде досягнуто угоди про звільнення більшої кількості заручників.
Угруповання наполягає на тому, щоб угода про перемир'я призвела до закінчення війни, повного відходу Ізраїлю із Гази, обміну полоненими, а також негайного надходження гуманітарної допомоги в достатньому обсязі, зазначає AFP. Ізраїль, зі свого боку, вимагає повернення всіх заручників, а також роззброєння ХАМАСу та інших збройних угруповань у секторі Гази.
Ізраїль заявляє, що в полоні залишаються 58 заручників, з яких приблизно 23 живі. Більшість із приблизно 250 людей, захоплених під час нападу ХАМАС у 2023 році, були звільнені в рамках угод про припинення вогню.
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