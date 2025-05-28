Ізраїль ліквідував топбойовика ХАМАС у Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що лідер ХАМАС у Газі Мохаммед Сінвар, один із найбільш розшукуваних та молодший брат загиблого лідера угруповання Ях'ї Сінвара, був ліквідований.

ЦАХАЛ ліквідував лідера бойовиків ХАМАС

Старший брат Моххамеда Сінвара Ях'я був звинувачений в організації нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Його призначили лідером ХАМАС після убивства Ізраїлем його попередника Ісмаїла Ханія в Ірані.

Моххамеда Сінвара призначили лідером угруповання ХАМАС після загибелі його брата.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "нізащо не припинить війну в Газі", навіть якщо буде досягнуто угоди про звільнення більшої кількості заручників.

26 квітня У ХАМАСі заявили, що готові звільнити відразу всіх утримуваних ізраїльських заручників і укласти перемир'я з Ізраїлем на п'ять років. 17 квітня ХАМАС відкинув запропоновану Ізраїлем угоду про часткове припинення вогню, яка передбачала звільнення 10 живих заручників і припинення вогню на 45 днів. Поширити

Угруповання наполягає на тому, щоб угода про перемир'я призвела до закінчення війни, повного відходу Ізраїлю із Гази, обміну полоненими, а також негайного надходження гуманітарної допомоги в достатньому обсязі, зазначає AFP. Ізраїль, зі свого боку, вимагає повернення всіх заручників, а також роззброєння ХАМАСу та інших збройних угруповань у секторі Гази.