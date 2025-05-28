Израиль ликвидировал топ-боевика ХАМАС в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что лидер ХАМАС в Газе Мохаммед Синвар, один из самых разыскиваемых и младший брат погибшего лидера группировки Яхьи Синвара, был ликвидирован.
Главные тезисы
- Лидер ХАМАС в Газе Мохаммед Синвар был ликвидирован в результате операции израильских вооруженных сил.
- Группировка ХАМАС готова освободить всех израильских заложников, но Израиль требует вернуть всех и разоружить организацию в Газе.
- Израиль заявляет, что не прекратит войну в Газе даже в случае достижения соглашения по вопросу освобождения заложников.
ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевиков ХАМАС
Старший брат Моххамеда Синвара Яхья был обвинен в организации нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Его назначили лидером ХАМАС после убийства Израилем его предшественника Исмаила Хания в Иране.
Моххамед Синвар был назначен лидером группировки ХАМАС после гибели его брата.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "ни за что не прекратит войну в Газе", даже если будет достигнуто соглашение об освобождении большего количества заложников.
Группировка настаивает на том, чтобы соглашение о перемирии привело к окончанию войны, полному уходу Израиля из Газы, обмену пленными, а также немедленному поступлению гуманитарной помощи в достаточном объеме, отмечает AFP.
Израиль заявляет, что в плену остаются 58 заложников, из которых около 23 живут.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-