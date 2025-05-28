Израиль ликвидировал топ-боевика ХАМАС в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль ликвидировал топ-боевика ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ
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Источник:  Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что лидер ХАМАС в Газе Мохаммед Синвар, один из самых разыскиваемых и младший брат погибшего лидера группировки Яхьи Синвара, был ликвидирован.

Главные тезисы

  • Лидер ХАМАС в Газе Мохаммед Синвар был ликвидирован в результате операции израильских вооруженных сил.
  • Группировка ХАМАС готова освободить всех израильских заложников, но Израиль требует вернуть всех и разоружить организацию в Газе.
  • Израиль заявляет, что не прекратит войну в Газе даже в случае достижения соглашения по вопросу освобождения заложников.

ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевиков ХАМАС

Старший брат Моххамеда Синвара Яхья был обвинен в организации нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Его назначили лидером ХАМАС после убийства Израилем его предшественника Исмаила Хания в Иране.

Моххамед Синвар был назначен лидером группировки ХАМАС после гибели его брата.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "ни за что не прекратит войну в Газе", даже если будет достигнуто соглашение об освобождении большего количества заложников.

26 апреля В ХАМАСе заявили, что готовы освободить сразу всех удерживаемых израильских заложников и заключить перемирие с Израилем на пять лет. 17 апреля ХАМАС отверг предложенное Израилем соглашение о частичном прекращении огня, которое предусматривало освобождение 10 живых заложников и прекращение огня на 45 дней.

Группировка настаивает на том, чтобы соглашение о перемирии привело к окончанию войны, полному уходу Израиля из Газы, обмену пленными, а также немедленному поступлению гуманитарной помощи в достаточном объеме, отмечает AFP.

Израиль заявляет, что в плену остаются 58 заложников, из которых около 23 живут.

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