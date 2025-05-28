Израиль ликвидировал топ-боевика ХАМАС в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что лидер ХАМАС в Газе Мохаммед Синвар, один из самых разыскиваемых и младший брат погибшего лидера группировки Яхьи Синвара, был ликвидирован.

ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевиков ХАМАС

Старший брат Моххамеда Синвара Яхья был обвинен в организации нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Его назначили лидером ХАМАС после убийства Израилем его предшественника Исмаила Хания в Иране.

Моххамед Синвар был назначен лидером группировки ХАМАС после гибели его брата.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "ни за что не прекратит войну в Газе", даже если будет достигнуто соглашение об освобождении большего количества заложников.

26 апреля В ХАМАСе заявили, что готовы освободить сразу всех удерживаемых израильских заложников и заключить перемирие с Израилем на пять лет. 17 апреля ХАМАС отверг предложенное Израилем соглашение о частичном прекращении огня, которое предусматривало освобождение 10 живых заложников и прекращение огня на 45 дней. Поделиться

Группировка настаивает на том, чтобы соглашение о перемирии привело к окончанию войны, полному уходу Израиля из Газы, обмену пленными, а также немедленному поступлению гуманитарной помощи в достаточном объеме, отмечает AFP.