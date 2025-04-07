Боевики ХАМАС атаковали Израиль ракетами с территории Газы

Боевики ХАМАС вечером 6 апреля атаковали территорию Израиля ракетами, после чего ЦАХАЛ получил приказ усилить военную операцию в Газе.
Главные тезисы
- ХАМАС атаковал Израиль ракетами с территории Газы, что привело к ужесточению военных действий в регионе.
- ЦАХАЛ получил приказ усилить операцию в Газе после ракетной атаки, перехватив часть снарядов, но с регистрацией повреждений в городах рядом с Газой.
- Премьер-министр Израиля призвал к жесткому ответу на атаки со стороны ХАМАС и поддержал продолжение военных операций против террористической группировки.
Террористы ХАМАС обстреляли Израиль ракетами: что известно
В израильском военном ведомстве рассказали, что вечером 6 апреля в районе Лахиш (на юге центральной части страны) "было идентифицировано около десяти снарядов, пересекавших территорию Израиля из центральной части Газы".
В ЦАХАЛ проинформировали, что "приблизительно пять снарядов были успешно перехвачены", но были зафиксированы "прилеты" в нескольких районах.
Израильские медиа пишут, что силы безопасности и спасения работали на месте в Ашкелоне, где упала ракета, выпущенная из Газы.
Rockets fell on Ashkelon, there are minor injuries, they will pay the price for this pic.twitter.com/gGsXOVg7gD— ✡︎ Jerixa ✡︎ 🇮🇱🎗 (@Jerixxa) April 6, 2025
По крайней мере, одна из пяти ракет, которые не были перехвачены, попала в Ашкелон (город на юго-западе страны, расположенный на побережье Средиземного моря, южнее Ашдода — ред), причинив вред и ранив одного человека, сообщает израильская пресса.
Медики говорят, что человек получил легкие ранения. В сети были обнародованы кадры последствий обстрелов.
Такую ракетную атаку медиа Израиля называют самым большим обстрелом с территории Газы "за многие месяцы".
После удара со стороны боевиков в сторону Ашдода премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал министра обороны Исраэля Каца "ответить жестко" и одобрил продолжение интенсивных военных операций против ХАМАС в Газе.
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