Боевики ХАМАС атаковали Израиль ракетами с территории Газы
Категория
Мир
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Боевики ХАМАС атаковали Израиль ракетами с территории Газы

Израиль
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Источник:  The Times of Israel

Боевики ХАМАС вечером 6 апреля атаковали территорию Израиля ракетами, после чего ЦАХАЛ получил приказ усилить военную операцию в Газе.

Главные тезисы

  • ХАМАС атаковал Израиль ракетами с территории Газы, что привело к ужесточению военных действий в регионе.
  • ЦАХАЛ получил приказ усилить операцию в Газе после ракетной атаки, перехватив часть снарядов, но с регистрацией повреждений в городах рядом с Газой.
  • Премьер-министр Израиля призвал к жесткому ответу на атаки со стороны ХАМАС и поддержал продолжение военных операций против террористической группировки.

Террористы ХАМАС обстреляли Израиль ракетами: что известно

В израильском военном ведомстве рассказали, что вечером 6 апреля в районе Лахиш (на юге центральной части страны) "было идентифицировано около десяти снарядов, пересекавших территорию Израиля из центральной части Газы".

В ЦАХАЛ проинформировали, что "приблизительно пять снарядов были успешно перехвачены", но были зафиксированы "прилеты" в нескольких районах.

Израильские медиа пишут, что силы безопасности и спасения работали на месте в Ашкелоне, где упала ракета, выпущенная из Газы.

Также уточняется, что по данным израильской стороны, боевики запускали ракеты из Дейр-эль-Балаха в центральной части Газы, и избивали по району Ашдода (город и порт в Израиле с населением 207 тысяч человек, расположенный на побережье Средиземного моря).

По крайней мере, одна из пяти ракет, которые не были перехвачены, попала в Ашкелон (город на юго-западе страны, расположенный на побережье Средиземного моря, южнее Ашдода — ред), причинив вред и ранив одного человека, сообщает израильская пресса.

Медики говорят, что человек получил легкие ранения. В сети были обнародованы кадры последствий обстрелов.

Такую ракетную атаку медиа Израиля называют самым большим обстрелом с территории Газы "за многие месяцы".

После удара со стороны боевиков в сторону Ашдода премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал министра обороны Исраэля Каца "ответить жестко" и одобрил продолжение интенсивных военных операций против ХАМАС в Газе.

В свою очередь глава Минобороны страны заявил, что дал указание ЦАХАЛ "продолжить и расширить" текущее наступление против ХАМАС в анклаве.

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