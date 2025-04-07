Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль ракетами з території Гази
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Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль ракетами з території Гази

Ізраїль
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Джерело:  The Times of Israel

Бойовики ХАМАС ввечері 6 квітня атакували територію Ізраїлю ракетами, після чого ЦАХАЛ отримав наказ посилити військову операцію в Газі.

Головні тези:

  • Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль ракетами з території Гази, спровокувавши напруженість в регіоні.
  • ЦАХАЛ отримав наказ посилити військову операцію в Газі після ракетної атаки.
  • Ізраїльські сили перехопили частину ракет, але були зафіксовані пошкодження в містах поблизу Гази.

Терористи ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами: що відомо

В ізраїльському військовому відомстві розповіли, що ввечері 6 квітня у районі Лахіш (на півдні центральної частини країни) "було ідентифіковано приблизно десять снарядів, які перетинали територію Ізраїлю з центральної частини Гази".

У ЦАХАЛ поінформували, що "приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені", але були зафіксовані "прильоти" в кількох районах.

Ізраїльські медіа пишуть, що сили безпеки та порятунку працювали на місці в Ашкелоні, де впала ракета, яка була випущена з Гази.

Також уточнюється, що за даними ізраїльської сторони, бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази, й били по району Ашдода (місто та порт в Ізраїлі з населенням 207 тисяч осіб, розташоване на узбережжі Середземного моря).

Принаймні одна з п'яти ракет, які не були перехоплені, влучила в Ашкелон (місто на південному заході країни, розташоване на узбережжі Середземного моря, південніше Ашдода — ред), завдавши шкоди та поранивши одну людину, — повідомляє ізраїльська преса.

Медики кажуть, що людина отримала легкі поранення. В мережі були оприлюднені кадри наслідків обстрілу.

Таку ракетну атаку медіа Ізраїля називають найбільшим обстрілом з території Гази "за багато місяців".

Після удару з боку бойовиків у бік Ашдоду прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав міністра оборони Ісраелея Каца "відповісти жорстко", та схвалив продовження інтенсивних військових операцій проти ХАМАС у Газі.

Своєю чергою глава Міноборони країни заявив, що дав вказівку ЦАХАЛ "продовжити та розширити" поточний наступ проти ХАМАС в анклаві.

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