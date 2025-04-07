Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль ракетами з території Гази

Бойовики ХАМАС ввечері 6 квітня атакували територію Ізраїлю ракетами, після чого ЦАХАЛ отримав наказ посилити військову операцію в Газі.

Терористи ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами: що відомо

В ізраїльському військовому відомстві розповіли, що ввечері 6 квітня у районі Лахіш (на півдні центральної частини країни) "було ідентифіковано приблизно десять снарядів, які перетинали територію Ізраїлю з центральної частини Гази".

У ЦАХАЛ поінформували, що "приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені", але були зафіксовані "прильоти" в кількох районах.

Ізраїльські медіа пишуть, що сили безпеки та порятунку працювали на місці в Ашкелоні, де впала ракета, яка була випущена з Гази.

Також уточнюється, що за даними ізраїльської сторони, бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази, й били по району Ашдода (місто та порт в Ізраїлі з населенням 207 тисяч осіб, розташоване на узбережжі Середземного моря). Поширити

Rockets fell on Ashkelon, there are minor injuries, they will pay the price for this pic.twitter.com/gGsXOVg7gD — ✡︎ Jerixa ✡︎ 🇮🇱🎗 (@Jerixxa) April 6, 2025

Принаймні одна з п'яти ракет, які не були перехоплені, влучила в Ашкелон (місто на південному заході країни, розташоване на узбережжі Середземного моря, південніше Ашдода — ред), завдавши шкоди та поранивши одну людину, — повідомляє ізраїльська преса.

Медики кажуть, що людина отримала легкі поранення. В мережі були оприлюднені кадри наслідків обстрілу.

Таку ракетну атаку медіа Ізраїля називають найбільшим обстрілом з території Гази "за багато місяців".

Після удару з боку бойовиків у бік Ашдоду прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав міністра оборони Ісраелея Каца "відповісти жорстко", та схвалив продовження інтенсивних військових операцій проти ХАМАС у Газі.