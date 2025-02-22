Шестеро ізраїльських заручників бойовиків ХАМАС повернулися додому
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Шестеро ізраїльських заручників бойовиків ХАМАС повернулися додому

полонені
Джерело:  The Times of Israel

22 лютого за посередництва Червоного Хреста бойове угруповання ХАМАС звільнило з полону шістьох ізраїльських заручників.

Головні тези:

  • 22 лютого бойове угруповання ХАМАС вивело на волю шести ізраїльських заручників під посередництвом Червоного Хреста.
  • Шість звільнених з полону ізраїльських громадян потрапили до лікарень в Ізраїлі після зустрічі з рідними.

6 ізраїльських заручників бойовиків ХАМАС повернулися додому

Про це пише ізраїльський 7 канал.

Йдеться про Хішама ас-Сайєда, Омера Венкерта, Елію Коена, Аверу Менгісту, Таль Шохама та Омера Шем-Това. Раніше їх передали Червоному Хресту в Рафасі, що на півдні Гази.

Омера Венкерта, Елію Коена, Омера Шем-Това і Таль Шохама викрали до Гази під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року — вони провели в полоні понад 500 днів.

Хішам ас-Сайєд провів у полоні майже 10 років.

Після зустрічі з сім'ями звільнених з полону доправили до лікарень в Ізраїлі.

Як повідомляв раніше The Times of Israel, у відповідь на повернення заручників Ізраїль звільнить із в'язниць 602 палестинських вʼязні.

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Троє ізраїльських заручників повернулися з полону бойовиків ХАМАС
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Ще троє ізраїльських заручників повернулися з полону бойовиків ХАМАС
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