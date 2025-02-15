Ще троє ізраїльських заручників повернулися з полону бойовиків ХАМАС

Палестинське ісламістське угруповання після ультиматумів щодо відновлення бойових дій у Газі звільнило з полону ще трьох заручників. Ізраїль, своєю чергою, звільнив з тюрем близько 369 палестинських в'язнів.
Головні тези:
- Палестинське угруповання ХАМАС звільнило трьох ізраїльських заручників у рамках обміну полоненими.
- Ізраїль у відповідь звільнив заарештованих палестинських в'язнів, у тому числі за причетність до терактів та нападів.
- Політичний конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС знову відтепер на піку, після ультиматумів щодо відновлення бойових дій.
Ізраїль та ХАМАС обмінялися полоненими
Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС 15 лютого, звільнило ще трьох ізраїльських заручників — Яїра Горна, Сагуі Декель Чена і Сашу (Олександра) Труфанова.
Ізраїль, своєю чергою, звільнив з тюрем близько 369 палестинських в'язнів.
Як передає агентство Reuters, представники ХАМАС вивели трьох заручників на сцену в Хан-Юнісі, де по обидва боки від них стояли озброєні бойовики, перш ніж передати їх ізраїльській стороні.
Деякі з палестинців відбували тривалі терміни ув'язнення за причетність до терактів смертників та інших нападів, які забрали життя десятків ізраїльтян під час палестинського повстання у 2000 році — другої інтифади. Інші були ув'язнені за вбивство ізраїльських солдатів на Західному березі річки Йордан.
Нагадаємо, що під час першого етапу припинення вогню у Газі, що розпочався 19 січня, ХАМАС поступово звільняв ізраїльських заручників, але 10 лютого в угрупованні заявили, що більше не робитимуть цього, звинувативши Ізраїль у порушенні угоди.
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