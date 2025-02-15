Ще троє ізраїльських заручників повернулися з полону бойовиків ХАМАС

Палестинське ісламістське угруповання після ультиматумів щодо відновлення бойових дій у Газі звільнило з полону ще трьох заручників. Ізраїль, своєю чергою, звільнив з тюрем близько 369 палестинських в'язнів.

Ізраїль та ХАМАС обмінялися полоненими

Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС 15 лютого, звільнило ще трьох ізраїльських заручників — Яїра Горна, Сагуі Декель Чена і Сашу (Олександра) Труфанова.

Ізраїль, своєю чергою, звільнив з тюрем близько 369 палестинських в'язнів.

Як передає агентство Reuters, представники ХАМАС вивели трьох заручників на сцену в Хан-Юнісі, де по обидва боки від них стояли озброєні бойовики, перш ніж передати їх ізраїльській стороні.

Невдовзі після звільнення трьох бранців автобуси зі звільненими палестинськими в'язнями і затриманими виїхали з ізраїльської в'язниці Офер на Західному березі річки Йордан. Поширити

Деякі з палестинців відбували тривалі терміни ув'язнення за причетність до терактів смертників та інших нападів, які забрали життя десятків ізраїльтян під час палестинського повстання у 2000 році — другої інтифади. Інші були ув'язнені за вбивство ізраїльських солдатів на Західному березі річки Йордан.