Еще трое израильских заложников вернулись из плена боевиков ХАМАС

Палестинская исламистская группировка после ультиматумов по возобновлению боевых действий в Газе освободила из плена еще трех заложников. Израиль, в свою очередь, освободил из тюрем около 369 палестинских заключенных.
Главные тезисы
- Палестинская группировка ХАМАС освободила трех израильских заложников в рамках обмена пленными.
- Израиль ответил на освобождение, выпустив около 369 палестинских заключенных, включая террористов и убийц.
Израиль и ХАМАС обменялись пленными
Палестинская исламистская группировка ХАМАС 15 февраля освободила еще трех израильских заложников — Яира Горна, Сагуи Декель Чена и Сашу (Александра) Труфанова.
Израиль, в свою очередь, освободил из тюрем около 369 палестинских заключенных.
Как передает агентство Reuters, представители ХАМАС вывели трех заложников на сцену в Хан-Юнисе, где с обеих сторон от них стояли вооруженные боевики, прежде чем передать их израильской стороне.
Некоторые из палестинцев отбывали длительные сроки заключения за причастность к терактам смертников и других нападений, унесших жизни десятков израильтян во время палестинского восстания в 2000 году — второй интифады. Остальные были заключены за убийство израильских солдат на Западном берегу реки Иордан.
Напомним, что во время первого этапа прекращения огня в Газе, начавшегося 19 января, ХАМАС постепенно освобождал израильских заложников, но 10 февраля в группировке заявили, что больше не будут этого делать, обвинив Израиль в нарушении соглашения.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-