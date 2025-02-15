Еще трое израильских заложников вернулись из плена боевиков ХАМАС

Палестинская исламистская группировка после ультиматумов по возобновлению боевых действий в Газе освободила из плена еще трех заложников. Израиль, в свою очередь, освободил из тюрем около 369 палестинских заключенных.

Израиль и ХАМАС обменялись пленными

Палестинская исламистская группировка ХАМАС 15 февраля освободила еще трех израильских заложников — Яира Горна, Сагуи Декель Чена и Сашу (Александра) Труфанова.

Израиль, в свою очередь, освободил из тюрем около 369 палестинских заключенных.

Как передает агентство Reuters, представители ХАМАС вывели трех заложников на сцену в Хан-Юнисе, где с обеих сторон от них стояли вооруженные боевики, прежде чем передать их израильской стороне.

Вскоре после освобождения трех пленников автобусы с освобожденными палестинскими заключенными и задержанными выехали из израильской тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан. Поделиться

Некоторые из палестинцев отбывали длительные сроки заключения за причастность к терактам смертников и других нападений, унесших жизни десятков израильтян во время палестинского восстания в 2000 году — второй интифады. Остальные были заключены за убийство израильских солдат на Западном берегу реки Иордан.