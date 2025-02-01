Израиль и ХАМАС в очередной раз обменялись заключенными и заложниками — что известно

После того, как 1 февраля ХАМАС освободил трех израильских заложников в рамках соглашения о перемирии, Израиль, в свою очередь, передал террористической группировке 183 палестинских заключенных. Среди них есть те, кто отбывал пожизненное наказание.

Израиль и ХАМАС в очередной раз обменялись заключенными и заложниками

Первые из 183 палестинских заключенных вышли из автобуса на западном берегу реки Иордан, где их встретила толпа, ожидавшая их освобождения.

Известно, что 18 из 183 палестинцев были приговорены к пожизненному лишению свободы, а еще 54 — к большим срокам. 111 человек были задержаны в Газе после 7 октября, когда террористы ХАМАС ворвались на территорию Израиля.

В рамках уже четвертого обмена в Израиль вернулись три заложника террористов ХАМАС. В частности, Ярден Бибас и Офер Кальдеро первыми пересекли границу с Израилем после 484 дней пребывания в плену.

Офер Кальдеро

Впоследствии ХАМАС передал и третьему заложнику, по имени Кит Сигел. Он сейчас направляется вместе с сотрудниками Красного Креста в военные ЦАХАЛ, сообщили в Армии обороны Израиля.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

В январе 2025 года стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли согласия по прекращению огня в Газе. В рамках договоренностей Израиль обещает освободить две тысячи палестинских заключенных, включая 250 приговоренных к пожизненному заключению.

В свою очередь боевики ХАМАС обязуются освободить 33 израильских пленных. Всего за это время удалось освободить несколько израильских заложников. Поделиться

Напомним, что утром 7 октября палестинская террористическая группировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю. После этого боевики прорвались на израильскую территорию. Им удалось захватить ряд населённых пунктов.