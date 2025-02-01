Израиль и ХАМАС в очередной раз обменялись заключенными и заложниками — что известно

После того, как 1 февраля ХАМАС освободил трех израильских заложников в рамках соглашения о перемирии, Израиль, в свою очередь, передал террористической группировке 183 палестинских заключенных. Среди них есть те, кто отбывал пожизненное наказание.
Главные тезисы
- Израиль и ХАМАС обменялись заключенными: 183 палестинских заключенных переданы ХАМАС, в обмен на трех израильских заложников.
- Соглашение по обмену заключенными в рамках перемирия включает важные детали и условия, способствует уменьшению напряжения в регионе.
- Обмен заключенными помогает смягчить конфликт, но террористическое нападение ХАМАС в Израиле оставляет трагические последствия для гражданского населения.
- В январе 2025 года Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе и обмене заключенными, в рамках которого планируется освободить тысячи палестинских заключенных и израильских пленных.
- Террористическое нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2025 года привело к массированным жертвам, но израильская армия оперативно вернула утраченные территории под контроль.
Израиль и ХАМАС в очередной раз обменялись заключенными и заложниками
Первые из 183 палестинских заключенных вышли из автобуса на западном берегу реки Иордан, где их встретила толпа, ожидавшая их освобождения.
Известно, что 18 из 183 палестинцев были приговорены к пожизненному лишению свободы, а еще 54 — к большим срокам. 111 человек были задержаны в Газе после 7 октября, когда террористы ХАМАС ворвались на территорию Израиля.
В рамках уже четвертого обмена в Израиль вернулись три заложника террористов ХАМАС. В частности, Ярден Бибас и Офер Кальдеро первыми пересекли границу с Израилем после 484 дней пребывания в плену.
Впоследствии ХАМАС передал и третьему заложнику, по имени Кит Сигел. Он сейчас направляется вместе с сотрудниками Красного Креста в военные ЦАХАЛ, сообщили в Армии обороны Израиля.
Перемирие между Израилем и ХАМАС
В январе 2025 года стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли согласия по прекращению огня в Газе. В рамках договоренностей Израиль обещает освободить две тысячи палестинских заключенных, включая 250 приговоренных к пожизненному заключению.
Напомним, что утром 7 октября палестинская террористическая группировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю. После этого боевики прорвались на израильскую территорию. Им удалось захватить ряд населённых пунктов.
Но уже через несколько дней армия Израиля вернула под контроль 100% территории. Впрочем, из-за террористического нападения ХАМАС в Израиле были убиты более 1200 человек и захвачены сотни заложников.
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