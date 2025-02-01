Ізраїль та ХАМАС вчергове обмінялися в'язнями і заручниками — що відомо

Після того, як 1 лютого ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників в рамках угоди про перемир'я, Ізраїль, своєю чергою, передав терористичному угрупованню 183 палестинських в'язня. Серед них є ті, які відбували довічне покарання.
Головні тези:
- Угода між Ізраїлем та ХАМАС щодо обміну в'язнями в рамках перемир'я включає в себе важливі деталі та умови, які обговорюються обома сторонами.
- Під час обміну Ізраїль передав ХАМАСу 183 палестинських в'язнів, серед яких були особи, засуджені до довічного ув'язнення та тривалих термінів.
- Терористичне угруповання ХАМАС звільнило трьох ізраїльських заручників, у рамках угоди, яка включала звільнення палестинських в'язнів з боку Ізраїлю.
- У січні 2025 року Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про припинення вогню у Газі та обмін в'язнями, що сприяє зменшенню напруги в регіоні.
- Хоча обмін в'язнями сприяє пом'якшенню конфлікту, терористичний напад ХАМАС у Ізраїлі залишає за собою трагічні наслідки для цивільного населення.
Ізраїль та ХАМАС вчергове обмінялися в'язнями і заручниками
Перші зі 183 палестинських в’язнів вийшли з автобуса на західному березі річки Йордан, де їх зустрів натовп, які чекали на їхнє звільнення.
Відомо, що 18 зі 183 палестинців було засуджено до довічного позбавлення волі, а ще 54 — на великі терміни. 111 осіб було затримано в Газі після 7 жовтня, коли терористи ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю.
В межах вже четвертого обміну в Ізраїль повернулися три заручники терористыв ХАМАС. Зокрема Ярден Бібас та Офер Кальдеро першими перетнули кордон з Ізраїлем після 484 днів перебування в полоні.
Згодом ХАМАС передав і третього заручника, на ім'я Кіт Сігел. Він зараз прямує разом зі співробітниками Червоного Хреста до військових ЦАХАЛ, повідомили в Армії оборони Ізраїлю.
Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС
У січні 2025 року стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС досягли згоди щодо припинення вогню у Газі. В межах домовленостей Ізраїль обіцяє звільнити дві тисячі палестинських в’язнів, включно із 250 засудженими до довічного ув’язнення.
Нагадаємо, що вранці 7 жовтня палестинське терористичне угруповання ХАМАС завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю. Після чого бойовики прорвалися на ізраїльську територію. Їм вдалося захопити низку населених пунктів.
Але вже за кілька днів армія Ізраїлю повернула під контроль 100% території. Втім, через терористичний напад ХАМАС в Ізраїлі було вбито понад 1200 людей та захоплено сотні заручників.
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