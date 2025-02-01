Ізраїль та ХАМАС вчергове обмінялися в'язнями і заручниками — що відомо

Після того, як 1 лютого ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників в рамках угоди про перемир'я, Ізраїль, своєю чергою, передав терористичному угрупованню 183 палестинських в'язня. Серед них є ті, які відбували довічне покарання.

Ізраїль та ХАМАС вчергове обмінялися в'язнями і заручниками

Перші зі 183 палестинських в’язнів вийшли з автобуса на західному березі річки Йордан, де їх зустрів натовп, які чекали на їхнє звільнення.

Відомо, що 18 зі 183 палестинців було засуджено до довічного позбавлення волі, а ще 54 — на великі терміни. 111 осіб було затримано в Газі після 7 жовтня, коли терористи ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю.

В межах вже четвертого обміну в Ізраїль повернулися три заручники терористыв ХАМАС. Зокрема Ярден Бібас та Офер Кальдеро першими перетнули кордон з Ізраїлем після 484 днів перебування в полоні.

Офер Кальдеро

Згодом ХАМАС передав і третього заручника, на ім'я Кіт Сігел. Він зараз прямує разом зі співробітниками Червоного Хреста до військових ЦАХАЛ, повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

У січні 2025 року стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС досягли згоди щодо припинення вогню у Газі. В межах домовленостей Ізраїль обіцяє звільнити дві тисячі палестинських в’язнів, включно із 250 засудженими до довічного ув’язнення.

Своєю чергою бойовики ХАМАС зобов’язуються звільнити 33 ізраїльських полонених. Всього за цей час вдалось звільнити вже кілька ізраїльських заручників. Поширити

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня палестинське терористичне угруповання ХАМАС завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю. Після чого бойовики прорвалися на ізраїльську територію. Їм вдалося захопити низку населених пунктів.