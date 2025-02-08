Трое израильских заложников вернулись из плена боевиков ХАМАС

Боевики ХАМАС 8 февраля передали Красному Кресту трех израильских гражданских мужчин, удерживаемых в заложниках в Газе за последние 16 месяцев.
Главные тезисы
- Трое израильских граждан, удерживаемых в плену боевиками ХАМАС в Газе в течение 16 месяцев, были освобождены 8 февраля 2025 года.
- Освобождение заложников произошло при участии Красного Креста в центральном городе Газы.
- Израиль планирует освободить 183 палестинских заключенных после возвращения израильских граждан.
Боевики ХАМАС вернули трех израильских заложников
Передача заложников состоялась в центральном городе Газы Дейр-аль-Бала, где вооруженные боевики в масках охраняли сцену, над которой висели баннеры с высмеиванием цели премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху победить исламистскую группировку.
Среди освобожденных израильтян были:
52-летний Эли Шараби,
56-летний Охад Бен Ами,
34-летний Ор Леви.
Они были похищены во время возглавляемого террористами ХАМАС нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
Позже Израиль должен освободить 183 палестинских заключенных.
Пятый обмен начался, несмотря на опасения, что призыв президента США Дональда Трампа переселить 2 миллиона жителей Газы может повлиять на шаткое перемирие.
Хотя Израиль приветствовал его идею, она была решительно отвергнута палестинскими и многими мировыми лидерами.
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