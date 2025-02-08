Трое израильских заложников вернулись из плена боевиков ХАМАС

Боевики ХАМАС 8 февраля передали Красному Кресту трех израильских гражданских мужчин, удерживаемых в заложниках в Газе за последние 16 месяцев.

Боевики ХАМАС вернули трех израильских заложников

Передача заложников состоялась в центральном городе Газы Дейр-аль-Бала, где вооруженные боевики в масках охраняли сцену, над которой висели баннеры с высмеиванием цели премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху победить исламистскую группировку.

Среди освобожденных израильтян были:

52-летний Эли Шараби,

56-летний Охад Бен Ами,

34-летний Ор Леви.

Они были похищены во время возглавляемого террористами ХАМАС нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Позже Израиль должен освободить 183 палестинских заключенных.

Пятый обмен начался, несмотря на опасения, что призыв президента США Дональда Трампа переселить 2 миллиона жителей Газы может повлиять на шаткое перемирие.