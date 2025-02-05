Трамп планирует взять под контроль Газу — как отреагировал Израиль

По словам американского лидера Дональда Трампа, США "возьмут под свой контроль" Газу. Это заявление последовало после того, как президент Штатов предположил, что у палестинцев в Газе нет будущего.

Трамп раскрыл свои планы на Газу

О своих намерениях американский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

США возьмут под свой контроль Газу и мы будем работать с ним. Мы будем владеть им и нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорванных бомб и другого оружия на этой территории, выровняем местность и избавимся от разрушенных зданий. Дональд Трамп Президент США

Стоит отметить, что ранее глава Белого дома публично предложил жителям Газы переехать на новое место, предоставленное одной или несколькими странами Ближнего Востока.

По мнению политологов, предложение президента США навсегда покинуть Газу является провокационной позицией.

Иностранные эксперты предположили, что она понравится консервативным израильским политикам, но вряд ли будет воспринята соседями Израиля.

Нетаньяху, который сидел рядом с Трампом в Овальном кабинете, улыбался, когда Трамп говорил. Израильский лидер, находясь под противоречивым давлением внутри страны, был в Вашингтоне, чтобы точно выяснить позицию Трампа по поводу следующего этапа прекращения огня в Газе, — пишут журналисты. Поделиться

По словам лидера Израиля, он признает и приветствует усилия главы Белого дома.