Трамп планирует взять под контроль Газу — как отреагировал Израиль

По словам американского лидера Дональда Трампа, США "возьмут под свой контроль" Газу. Это заявление последовало после того, как президент Штатов предположил, что у палестинцев в Газе нет будущего.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил о намерении взять на себя ответственность за безопасность и реконструкцию Газы.
- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приветствует усилия американского лидера на этом пути.
Трамп раскрыл свои планы на Газу
О своих намерениях американский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Стоит отметить, что ранее глава Белого дома публично предложил жителям Газы переехать на новое место, предоставленное одной или несколькими странами Ближнего Востока.
По мнению политологов, предложение президента США навсегда покинуть Газу является провокационной позицией.
Иностранные эксперты предположили, что она понравится консервативным израильским политикам, но вряд ли будет воспринята соседями Израиля.
По словам лидера Израиля, он признает и приветствует усилия главы Белого дома.
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