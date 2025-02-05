Трамп планує взяти під контроль Газу — як відреагував Ізраїль

За словами американського лідера Дональда Трампа, США "візьмуть під свій контроль" Газу. Ця заява пролунала після того, як президент Штатів припустив, що в палестинців у Газі не буде майбутнього.
Головні тези:
- Дональд Трамп заявив про намір взяти на себе відповідальність за безпеку та реконструкцію Гази.
- Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вітає зусилля американського лідера на цьому шляху.
Трамп розкрив свої плани на Газу
Про свої наміри американський лідер повідомив під час спільної пресконференції з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Варто зазначити, що раніше очільник Білого дому публічно запропонував мешканцям Гази переїхати на нове місце, надане однією або кількома країнами Близького Сходу.
На переконання політологів, пропозиція президента США назавжди залишити Газу є провокаційною позицією.
Іноземні експерти припустили, що вона сподобається найконсервативнішим ізраїльським політикам, але навряд чи буде сприйнята сусідами Ізраїлю.
За словами лідера Ізраїлю, він визнає та вітає зусилля очільника Білого дому.
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