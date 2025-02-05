Трамп планує взяти під контроль Газу — як відреагував Ізраїль

За словами американського лідера Дональда Трампа, США "візьмуть під свій контроль" Газу. Ця заява пролунала після того, як президент Штатів припустив, що в палестинців у Газі не буде майбутнього.

Трамп розкрив свої плани на Газу

Про свої наміри американський лідер повідомив під час спільної пресконференції з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

США візьмуть під свій контроль Газу, і ми будемо працювати з ним. Ми будемо володіти ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб та іншої зброї на цій території, вирівняємо місцевість і позбудемося зруйнованих будівель. Дональд Трамп Президент США

Варто зазначити, що раніше очільник Білого дому публічно запропонував мешканцям Гази переїхати на нове місце, надане однією або кількома країнами Близького Сходу.

На переконання політологів, пропозиція президента США назавжди залишити Газу є провокаційною позицією.

Іноземні експерти припустили, що вона сподобається найконсервативнішим ізраїльським політикам, але навряд чи буде сприйнята сусідами Ізраїлю.

Нетаньягу, який сидів поруч з Трампом в Овальному кабінеті, посміхався, коли Трамп говорив. Ізраїльський лідер, перебуваючи під суперечливим тиском всередині країни, був у Вашингтоні, щоб точно з'ясувати позицію Трампа щодо наступного етапу припинення вогню в Газі, — пишуть журналісти. Поширити

За словами лідера Ізраїлю, він визнає та вітає зусилля очільника Білого дому.