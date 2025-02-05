Трамп планує взяти під контроль Газу — як відреагував Ізраїль
Категорія
Світ
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Трамп планує взяти під контроль Газу — як відреагував Ізраїль

The White House
Трамп

За словами американського лідера Дональда Трампа, США "візьмуть під свій контроль" Газу. Ця заява пролунала після того, як президент Штатів припустив, що в палестинців у Газі не буде майбутнього.

Головні тези:

  • Дональд Трамп заявив про намір взяти на себе відповідальність за безпеку та реконструкцію Гази.
  • Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вітає зусилля американського лідера на цьому шляху.

Трамп розкрив свої плани на Газу

Про свої наміри американський лідер повідомив під час спільної пресконференції з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

США візьмуть під свій контроль Газу, і ми будемо працювати з ним. Ми будемо володіти ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб та іншої зброї на цій території, вирівняємо місцевість і позбудемося зруйнованих будівель.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Варто зазначити, що раніше очільник Білого дому публічно запропонував мешканцям Гази переїхати на нове місце, надане однією або кількома країнами Близького Сходу.

На переконання політологів, пропозиція президента США назавжди залишити Газу є провокаційною позицією.

Іноземні експерти припустили, що вона сподобається найконсервативнішим ізраїльським політикам, але навряд чи буде сприйнята сусідами Ізраїлю.

Нетаньягу, який сидів поруч з Трампом в Овальному кабінеті, посміхався, коли Трамп говорив. Ізраїльський лідер, перебуваючи під суперечливим тиском всередині країни, був у Вашингтоні, щоб точно з'ясувати позицію Трампа щодо наступного етапу припинення вогню в Газі, — пишуть журналісти.

За словами лідера Ізраїлю, він визнає та вітає зусилля очільника Білого дому.

Я думаю, що президент Трамп додав велику силу і потужне лідерство до цих зусиль.

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