Троє ізраїльських заручників повернулися з полону бойовиків ХАМАС

Бойовики ХАМАС 8 лютого передали Червоному Хресту трьох ізраїльських цивільних чоловіків, яких утримували у заручниках в Газі протягом останніх 16 місяців.
Головні тези:
- Троє ізраїльських цивільних, яких тримали в полоні бойовики ХАМАС протягом 16 місяців, були повернені 8 лютого 2025 року.
- Звільнення заручників відбулося в центральному місті Гази за участю Червоного Хреста.
- Після повернення ізраїльських громадян Ізраїль планує звільнити 183 палестинських в'язнів.
Бойовики ХАМАС повернули трьох ізраїльських заручників
Передача заручників відбулася в центральному місті Гази Дейр-аль-Бала, де озброєні бойовики в масках охороняли сцену, над якою висіли банери з висміюванням мети прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу перемогти ісламістське угрупування.
Серед звільнених ізраїльтян були:
52-річний Елі Шарабі,
56-річний Охад Бен Амі,
34-річний Ор Леві.
Вони були викрадені під час очолюваного терористами ХАМАС нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Пізніше Ізраїль має звільнити 183 палестинських в'язнів.
П'ятий обмін розпочався попри побоювання, що заклик президента США Дональда Трампа переселити 2 мільйони мешканців Гази може вплинути на хитке перемир'я.
Хоча Ізраїль привітав його ідею, вона була рішуче відкинута палестинськими і багатьма світовими лідерами.
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