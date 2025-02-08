Троє ізраїльських заручників повернулися з полону бойовиків ХАМАС

Бойовики ХАМАС 8 лютого передали Червоному Хресту трьох ізраїльських цивільних чоловіків, яких утримували у заручниках в Газі протягом останніх 16 місяців.

Бойовики ХАМАС повернули трьох ізраїльських заручників

Передача заручників відбулася в центральному місті Гази Дейр-аль-Бала, де озброєні бойовики в масках охороняли сцену, над якою висіли банери з висміюванням мети прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу перемогти ісламістське угрупування.

Серед звільнених ізраїльтян були:

52-річний Елі Шарабі,

56-річний Охад Бен Амі,

34-річний Ор Леві.

Вони були викрадені під час очолюваного терористами ХАМАС нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Пізніше Ізраїль має звільнити 183 палестинських в'язнів.

П'ятий обмін розпочався попри побоювання, що заклик президента США Дональда Трампа переселити 2 мільйони мешканців Гази може вплинути на хитке перемир'я.