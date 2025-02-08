Троє ізраїльських заручників повернулися з полону бойовиків ХАМАС
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Троє ізраїльських заручників повернулися з полону бойовиків ХАМАС

Заручники
Джерело:  Bloomberg

Бойовики ХАМАС 8 лютого передали Червоному Хресту трьох ізраїльських цивільних чоловіків, яких утримували у заручниках в Газі протягом останніх 16 місяців.

Головні тези:

  • Троє ізраїльських цивільних, яких тримали в полоні бойовики ХАМАС протягом 16 місяців, були повернені 8 лютого 2025 року.
  • Звільнення заручників відбулося в центральному місті Гази за участю Червоного Хреста.
  • Після повернення ізраїльських громадян Ізраїль планує звільнити 183 палестинських в'язнів.

Бойовики ХАМАС повернули трьох ізраїльських заручників

Передача заручників відбулася в центральному місті Гази Дейр-аль-Бала, де озброєні бойовики в масках охороняли сцену, над якою висіли банери з висміюванням мети прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу перемогти ісламістське угрупування.

Серед звільнених ізраїльтян були:

  • 52-річний Елі Шарабі,

  • 56-річний Охад Бен Амі,

  • 34-річний Ор Леві.

Вони були викрадені під час очолюваного терористами ХАМАС нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Пізніше Ізраїль має звільнити 183 палестинських в'язнів.

П'ятий обмін розпочався попри побоювання, що заклик президента США Дональда Трампа переселити 2 мільйони мешканців Гази може вплинути на хитке перемир'я.

Хоча Ізраїль привітав його ідею, вона була рішуче відкинута палестинськими і багатьма світовими лідерами.

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