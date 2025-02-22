Шесть израильских заложников боевиков ХАМАС вернулись домой

22 февраля при посредничестве Красного Креста боевая группировка ХАМАС освободила из плена шестерых израильских заложников.

6 израильских заложников боевиков ХАМАС вернулись домой

Об этом пишет израильский 7 канал.

Речь идет о Хишаме ас-Сайеда, Омере Венкерте, Элии Коэне, Авере Менгисте, Тале Шохаме и Омере Шем-Тове. Ранее их передали Красному Кресту в Рафасе на юге Газы.

Омер Венкерт, Элия Коэн, Омер Шем-Тов и Таль Шохам были похищены в Газу во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года — они провели в плену более 500 дней.

Хишам ас-Сайед провел в плену почти 10 лет. Поделиться

После встречи с семьями освобожденных из плена доставили в больницы в Израиле.