Шесть израильских заложников боевиков ХАМАС вернулись домой
Категория
Мир
Дата публикации

Шесть израильских заложников боевиков ХАМАС вернулись домой

заложники
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Источник:  The Times of Israel

22 февраля при посредничестве Красного Креста боевая группировка ХАМАС освободила из плена шестерых израильских заложников.

Главные тезисы

  • Шесть израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, были освобождены благодаря посредничеству Красного Креста.
  • Израильские граждане, попавшие в плен, вернулись домой после проведения более 500 дней в заключении.
  • После возвращения заложников израильская сторона планирует освободить 602 палестинских заключенных из тюрем.

6 израильских заложников боевиков ХАМАС вернулись домой

Об этом пишет израильский 7 канал.

Речь идет о Хишаме ас-Сайеда, Омере Венкерте, Элии Коэне, Авере Менгисте, Тале Шохаме и Омере Шем-Тове. Ранее их передали Красному Кресту в Рафасе на юге Газы.

Омер Венкерт, Элия Коэн, Омер Шем-Тов и Таль Шохам были похищены в Газу во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года — они провели в плену более 500 дней.

Хишам ас-Сайед провел в плену почти 10 лет.

После встречи с семьями освобожденных из плена доставили в больницы в Израиле.

Как сообщал ранее The Times of Israel, в ответ на возвращение заложников Израиль освободит из тюрем 602 палестинских заключенных.

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