Шесть израильских заложников боевиков ХАМАС вернулись домой

22 февраля при посредничестве Красного Креста боевая группировка ХАМАС освободила из плена шестерых израильских заложников.
Главные тезисы
- Шесть израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, были освобождены благодаря посредничеству Красного Креста.
- Израильские граждане, попавшие в плен, вернулись домой после проведения более 500 дней в заключении.
- После возвращения заложников израильская сторона планирует освободить 602 палестинских заключенных из тюрем.
6 израильских заложников боевиков ХАМАС вернулись домой
Об этом пишет израильский 7 канал.
Речь идет о Хишаме ас-Сайеда, Омере Венкерте, Элии Коэне, Авере Менгисте, Тале Шохаме и Омере Шем-Тове. Ранее их передали Красному Кресту в Рафасе на юге Газы.
Омер Венкерт, Элия Коэн, Омер Шем-Тов и Таль Шохам были похищены в Газу во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года — они провели в плену более 500 дней.
После встречи с семьями освобожденных из плена доставили в больницы в Израиле.
Как сообщал ранее The Times of Israel, в ответ на возвращение заложников Израиль освободит из тюрем 602 палестинских заключенных.
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