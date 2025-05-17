"Колесница Гедеона". Израиль начал новую военную операцию против боевиков в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

"Колесница Гедеона". Израиль начал новую военную операцию против боевиков в Газе

ЦАХАЛ
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Источник:  The Times of Israel

Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что ХАМАС согласился вернуться за стол переговоров об освобождении заложников после того, как Армия обороны Израиля начала масштабную операцию в Газе под названием "Колесница Гедеона"

Главные тезисы

  • Израиль начал операцию “Колесница Гедеона” в Газе против ХАМАС.
  • После начала атак ЦАХАЛ, ХАМАС согласился на переговоры об освобождении заложников.

ЦАХАЛ объявил о начале операции "Колесница Гедеона" в Газе

С началом операции "Колесницы Гедеона" в Газе, которую с большой силой проводит командование ЦАХАЛа, делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам об освобождении заложников, вопреки позиции занимаемого ими до этого момента.

Кац подчеркнул, что ХАМАС вернулся к переговорам без возобновления Израилем поставки гуманитарной помощи в Газу, "не необходимые", и без прекращения огня.

Героизм солдат ЦАХАЛ, единство народа и решительность политического руководства увеличивают шансы возвращения заложников.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о начале первого этапа масштабной операции в Газе под названием "Колесница Гедеона".

За прошедшие сутки ЦАХАЛ начал масштабные атаки и мобилизовал силы для захвата стратегических районов в секторе Газа, в рамках первых шагов операции "Колесница Гедеона" и расширения кампании в Газе, для достижения всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАСа.

Израильские военные добавили, что продолжают действовать по защите израильских граждан и реализации целей войны.

По словам израильских официальных лиц, операция преследует цель "завоевать" Газу и удержать территорию, переместить палестинское гражданское население на юг сектора, нанести удар по ХАМАСу и не дать террористической группировке взять под свой контроль поставки гуманитарной помощи.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 14 мая заявил, что Израиль ни за что не остановит войну в Газе, пока боевики группировки ХАМАС не будут уничтожены.

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