"Колесница Гедеона". Израиль начал новую военную операцию против боевиков в Газе

Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что ХАМАС согласился вернуться за стол переговоров об освобождении заложников после того, как Армия обороны Израиля начала масштабную операцию в Газе под названием "Колесница Гедеона"
Главные тезисы
- Израиль начал операцию “Колесница Гедеона” в Газе против ХАМАС.
- После начала атак ЦАХАЛ, ХАМАС согласился на переговоры об освобождении заложников.
ЦАХАЛ объявил о начале операции "Колесница Гедеона" в Газе
С началом операции "Колесницы Гедеона" в Газе, которую с большой силой проводит командование ЦАХАЛа, делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам об освобождении заложников, вопреки позиции занимаемого ими до этого момента.
Кац подчеркнул, что ХАМАС вернулся к переговорам без возобновления Израилем поставки гуманитарной помощи в Газу, "не необходимые", и без прекращения огня.
Героизм солдат ЦАХАЛ, единство народа и решительность политического руководства увеличивают шансы возвращения заложников.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о начале первого этапа масштабной операции в Газе под названием "Колесница Гедеона".
Израильские военные добавили, что продолжают действовать по защите израильских граждан и реализации целей войны.
По словам израильских официальных лиц, операция преследует цель "завоевать" Газу и удержать территорию, переместить палестинское гражданское население на юг сектора, нанести удар по ХАМАСу и не дать террористической группировке взять под свой контроль поставки гуманитарной помощи.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 14 мая заявил, что Израиль ни за что не остановит войну в Газе, пока боевики группировки ХАМАС не будут уничтожены.
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