"Колісниця Гедеона". Ізраїль розпочав нову військову операцію проти бойовиків у Газі

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що ХАМАС погодився повернутись за стіл переговорів про звільнення заручників після того, як Армія оборони Ізраїлю розпочала масштабну операцію в Газі під назвою "Колісниця Гедеона"

ЦАХАЛ оголосив про початок операції "Колісниця Гедеона" у Газі

З початком операції "Колісниці Гедеона" в Газі, яку з великою силою проводить командування ЦАХАЛу, делегація ХАМАС в Досі оголосила про повернення до переговорів про звільнення заручників, всупереч позиції відмови, яку вони займали до цього моменту.

Кац наголосив, що ХАМАС повернувся до переговорів без відновлення Ізраїлем постачання гуманітарної допомоги в Газу, "які не є необхідними", і без припинення вогню.

Героїзм солдатів ЦАХАЛ, єдність народу і рішучість політичного керівництва збільшують шанси на повернення заручників.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про початок першого етапу масштабної операції в Газі під назвою "Колісниця Гедеона".

За минулу добу ЦАХАЛ розпочав масштабні атаки й мобілізував сили для захоплення стратегічних районів в секторі Газа, в рамках перших кроків операції "Колісниця Гедеона" і розширення кампанії в Газі, для досягнення всіх цілей війни в Газі, включаючи звільнення заручників і розгром ХАМАСу. Поширити

Ізраїльські військові додали, що продовжують діяти для захисту ізраїльських громадян і реалізації цілей війни.

За словами ізраїльських офіційних осіб, операція має на меті "завоювати" Газу й утримати територію, перемістити палестинське цивільне населення на південь сектора, завдати удару по ХАМАСу і не дати терористичному угрупованню взяти під свій контроль постачання гуманітарної допомоги.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 14 травня заявив, що Ізраїль нізащо не зупинить війну в Газі, поки бойовики угруповання ХАМАС не будуть знищені.