Израиль ликвидировал в Ливане командующего ракетными силами террористов "Хезболла"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Израиль ликвидировал в Ливане командующего ракетными силами террористов "Хезболла"

взрыв
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Источник:  Укринформ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Ливане Мухаммада Али Джамуля – члена террористической группировки «Хезболла», командовавшего ее ракетно-артиллерийскими силами.

Главные тезисы

  • Армия обороны Израиля уничтожила Мухаммада Али Джамуля, командира ракетных сил “Хезболлы” в Ливане, координировавшего ракетные обстрелы израильского тыла и позиции ЦАХАЛа.
  • Ликвидация произошла в деревне на юге Ливана вблизи границы с Израилем, где Джамуль был атакован в автомобиле.
  • ЦАХАЛ также провел серию интенсивных ударов по террористической инфраструктуре “Хезболлы” в Ливане, включая удары по военным объектам и базе в районе Сайда.

ЦАХАЛ ликвидировал топ-террориста "Хезболлы"

По данным военных, Джамуль координировал многочисленные ракетные обстрелы израильского тыла и позиции ЦАХАЛа, а в последнее время занимался восстановлением террористической инфраструктуры.

Его ликвидация произошла в районе села Дир аз-Захрани на юге Ливана, примерно в 40 километрах от границы с Израилем.

По информации связанного с «Хезболлой» ливанского телеканала «Аль-Маядин», удар по Джамулю был нанесен около 05:00 утра, когда он ехал в автомобиле.

Накануне в рамках серии чрезвычайно интенсивных ударов ЦАХАЛ атаковал военные объекты и террористическую инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане.

По данным ЦАХАЛ, среди прочего была поражена террористическая база в районе Сайда, где недавно были зафиксированы попытки «Хезболлы» возобновить свою деятельность.

Этот объект уже терпел удары ЦАХАЛа в прошлом.

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