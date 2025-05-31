Израиль ликвидировал в Ливане командующего ракетными силами террористов "Хезболла"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Ливане Мухаммада Али Джамуля – члена террористической группировки «Хезболла», командовавшего ее ракетно-артиллерийскими силами.

ЦАХАЛ ликвидировал топ-террориста "Хезболлы"

По данным военных, Джамуль координировал многочисленные ракетные обстрелы израильского тыла и позиции ЦАХАЛа, а в последнее время занимался восстановлением террористической инфраструктуры.

Его ликвидация произошла в районе села Дир аз-Захрани на юге Ливана, примерно в 40 километрах от границы с Израилем.

По информации связанного с «Хезболлой» ливанского телеканала «Аль-Маядин», удар по Джамулю был нанесен около 05:00 утра, когда он ехал в автомобиле.

Накануне в рамках серии чрезвычайно интенсивных ударов ЦАХАЛ атаковал военные объекты и террористическую инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Поделиться

По данным ЦАХАЛ, среди прочего была поражена террористическая база в районе Сайда, где недавно были зафиксированы попытки «Хезболлы» возобновить свою деятельность.