Ізраїль ліквідував близько 20 іранських топгенералів під час нічної атаки

Близько 20 іранських топкомандирів знищено під час нічної атаки Ізраїлю

Попередній список ліквідованих високопосадовців серед іранських вищих чиновників:

начальник Генштабу Мохаммад Багері.

Командувач КСІР Хосейн Саламі.

Командувач аерокосмічними силами КСІР Амір Алі Хаджізаде.

голова Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі.

командувач центрального штабу «Хатам-аль-Анбія» іранського Генштабу генерал-майор Голам Алі Рашид.

провідний вчений ядерник – один із керівників іранського ядерного проекту Мохаммад Мехді Техранджі.

Алі Шамхані, один із високопоставлених діячів режиму.

Іранське державне медіа IRNA пише, що лідер Ісламської революції аятола Алі Хаменеї призначив нових вищих військових командирів.

Зокрема генерал-майор Сейєд Абдулрахім Мусаві став новим головою Комітету начальників штабів Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Пакпур — головнокомандувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а генерал-майор Алі Шадемані — командувачем штабу "Хатам аль-Анбія". Поширити

Також повідомляється, що адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що Іран помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів у п'ятницю.

З таким диким режимом, як цей (Ізраїль — ред.) не можна розмовляти, окрім як мовою сили. З цього моменту уряд Ісламської Республіки Іран розпочав необхідні оборонні, політичні та правові заходи, щоб змусити нелегітимний Ізраїль пошкодувати (про свою агресію — ред.) і не дасть ізраїльтянам ні хвилини спокою.

Видання The Times of Israel з посиланням на державне телебачення Ірану повідомило про нову ізраїльську атаку на завод зі збагачення урану у місті Натанз, а також про пожежу в аеропорту міста Тебріз.

Попри те, що Ізраїль стверджує, що завдав значної шкоди заводу в Натанзі, в тому числі зруйнував підземну центрифугу, Іран стверджує, що більша частина пошкоджень на збагачувальному заводі на "поверхневому рівні".

CNN пише, що Іранське агентство з атомної енергії згодом підтвердило, що головний об'єкт країни зі збагачення урану в Натанзі зазнав пошкоджень у результаті удару Ізраїлю. Поширити

Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.