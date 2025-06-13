"Новые атаки будут более жестокими". Трамп выдвинул Ирану ультиматум

13 июня американский лидер Дональд Трамп потребовал от Ирана немедленно подписать ядерное соглашение после того, как исламская страна подверглась ударам со стороны Израиля.
Главные тезисы
- Трамп решил запугать Тегеран, чтобы добиться от него подписания соглашения.
- Де-факто президент США дал понять, что поддерживает Израиль.
Трамп предупредил Иран, что дальше будет только хуже
В своем новом заявлении глава Белого дома подчеркнул, что "давал шанс" Ирану на подписание соглашения, предупреждая о возможных последствиях.
На фоне последних событий американский лидер заявил, что официальный Тегеран должен согласиться на подписание соглашения, "пока не стало поздно".
Стоит отметить, что ранее Трамп официально подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану.
Кроме того, он предупредил, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Тель-Авиву в случае ответных ударов.
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