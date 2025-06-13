"Новые атаки будут более жестокими". Трамп выдвинул Ирану ультиматум
Категория
Мир
Дата публикации

"Новые атаки будут более жестокими". Трамп выдвинул Ирану ультиматум

Трамп предупредил Иран, что дальше будет только хуже
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Источник:  online.ua

13 июня американский лидер Дональд Трамп потребовал от Ирана немедленно подписать ядерное соглашение после того, как исламская страна подверглась ударам со стороны Израиля.

Главные тезисы

  • Трамп решил запугать Тегеран, чтобы добиться от него подписания соглашения.
  • Де-факто президент США дал понять, что поддерживает Израиль.

Трамп предупредил Иран, что дальше будет только хуже

В своем новом заявлении глава Белого дома подчеркнул, что "давал шанс" Ирану на подписание соглашения, предупреждая о возможных последствиях.

Уже было много смертей и разрушений, но есть время положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить соглашение, пока не все потеряно, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Хватит смертей, хватит разрушений.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На фоне последних событий американский лидер заявил, что официальный Тегеран должен согласиться на подписание соглашения, "пока не стало поздно".

Стоит отметить, что ранее Трамп официально подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану.

Кроме того, он предупредил, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Тель-Авиву в случае ответных ударов.

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