"Новые атаки будут более жестокими". Трамп выдвинул Ирану ультиматум

Уже было много смертей и разрушений, но есть время положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить соглашение, пока не все потеряно, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Хватит смертей, хватит разрушений.