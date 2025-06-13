"Нові атаки будуть ще жорстокішими". Трамп висунув Ірану ультиматум
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"Нові атаки будуть ще жорстокішими". Трамп висунув Ірану ультиматум

Трамп
Джерело:  online.ua

13 червня американський лідер Дональд Трамп почав вимагати від Ірану негайно підписати ядерну угоду після того, як ісламська країна піддалась ударам з боку Ізраїлю.

Головні тези:

  • Трамп вирішив залякати Тегеран, щоб добитися від нього підписання угоди.
  • Де-факто президент США дав зрозуміти, що підтримує Ізраїль.

Трамп попередив Іран, що далі буде лише гірше

У своїй новій заяві очільник Білого дому наголосив, що "давав шанс" Ірану на підписання угоди, попереджаючи про можливі наслідки.

Вже було багато смертей і руйнувань, але ще є час покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, доки ще не все втрачено, і врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія. Досить смертей, досить руйнувань.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На тлі останніх подій американський лідер заявив, що офіційний Тегеран повинен погодитися на підписання угоди, "поки не стало пізно".

Варто також зазначити, що раніше Трамп офіційно підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану.

Окрім того, він попередив, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Тель-Авіву у разі ударів у відповідь.

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