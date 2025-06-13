Іран масовано атакував Ізраїль балістичними ракетами — відео

Близько 21.00 13 червня Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ракет. У багатьох районах країни чути гучні вибухи.
Головні тези:
- Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль, запустивши понад 100 балістичних ракет.
- Командний пункт ЦАХАЛ у Кірьє став об'єктом однієї з атак.
Іран масштабно атакував Ізраїль ракетами
Увесь Ізраїль під вогнем» іранських снарядів, — заявила Армія оборони Ізраїлю.
За даними ізраїльського військового джерела, з Ірану по Ізраїлю запустили понад 100 ракет, передає The Times of Israel.
Є інформація, що Ізраїль збив 50 зі 100 балістичних іранських ракет. Прильоти були мінімум у 7 районах центру країни.
Іранські ракети атакували ключовий командний пункт ЦАХАЛ у Кірьє, де знаходилося все ізраїльське військове та політичне керівництво.
Друга хвиля іранських ракетних пусків вже запущена і перебуває в польоті.
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