Іран масовано атакував Ізраїль балістичними ракетами — відео

Близько 21.00 13 червня Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ракет. У багатьох районах країни чути гучні вибухи.

Іран масштабно атакував Ізраїль ракетами

Увесь Ізраїль під вогнем» іранських снарядів, — заявила Армія оборони Ізраїлю.

За даними ізраїльського військового джерела, з Ірану по Ізраїлю запустили понад 100 ракет, передає The Times of Israel.

CNN пише, що в Тель-Авіві чули потужні вибухи. The Times of Israel зазначає, що в місті здіймається дим після, ймовірно, падіння ракети. Поширити

Є інформація, що Ізраїль збив 50 зі 100 балістичних іранських ракет. Прильоти були мінімум у 7 районах центру країни.

Іранські ракети атакували ключовий командний пункт ЦАХАЛ у Кірьє, де знаходилося все ізраїльське військове та політичне керівництво.