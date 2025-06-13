Ізраїль завдав удару по ядерному об'єкту поблизу Ісфагану в Ірані

Ізраїльські Військово-Повітряні Сили завдали удару по ще одному іранському ядерному об'єкту. Він розташований поблизу міста Ісфаган.

Ізраїль завдав удару по ядерному об'єкту Ірану

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін повідомив, що ядерний об'єкт поблизу Ісфагану став ще однією ціллю ізраїльських військових.

У ЦАХАЛ додали, що на цьому об'єкті відбувається процес "реконверсії" збагаченого урану. Це етап після збагачення урану в процесі виробництва ядерної зброї.

Внаслідок удару було ліквідовано об'єкт з виробництва металевого урану, інфраструктуру для реконверсії збагаченого урану, лабораторії та додаткову інфраструктуру.

Попередньо, це вже третій ядерний об'єкт, по яких вдарив ЦАХАЛ за менш ніж добу.

З відкритих джерел відомо, що поблизу Ісфахану розташований завод з перероблювання урану.

Наразі ізраїльська армія офіційно повідомила лише про атаки на об'єкти в Натанзі та в районі Ісфахана. Раніше також надходили повідомлення та кадри атаки на ядерний майданчик у Фордо. Поширити

До слова, найпершим ЦАХАЛ атакував 13 червня ядерний об'єкт у Натанзі. Речник ЦАХАЛ заявив про завдання "значної шкоди найбільшому об'єкту збагачення ядерного урану" в Ірані.