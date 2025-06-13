Израиль нанес удар по ядерному объекту вблизи Исфагана в Иране

Израильские Военно-Воздушные Силы нанесли удар по еще одному иранскому ядерному объекту. Он расположен недалеко от города Исфаган.

Израиль нанес удар по ядерному объекту Ирана

Спикер Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что ядерный объект вблизи Исфагана стал еще одной целью израильских военных.

В ЦАХАЛе добавили, что на этом объекте происходит процесс "реконверсии" обогащенного урана. Это этап после обогащения урана в процессе производства ядерного оружия.

В результате удара был ликвидирован объект по производству металлического урана, инфраструктура для реконверсии обогащенного урана, лаборатория и дополнительная инфраструктура.

Предварительно, это уже третий ядерный объект, по которому ударил ЦАХАЛ за менее суток.

Из открытых источников известно, что вблизи Исфахана расположен завод по переработке урана.

Израильская армия официально сообщила лишь об атаках на объекты в Натанге и в районе Исфахана. Ранее также поступали сообщения и кадры атаки на ядерную площадку в Фордо. Поделиться

К слову, первым ЦАХАЛ атаковал 13 июня ядерный объект в Натанге. Спикер ЦАХАЛ заявил о нанесении "значительного ущерба крупнейшему объекту обогащения ядерного урана" в Иране.