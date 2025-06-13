Израиль нанес удар по ядерному объекту вблизи Исфагана в Иране
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль нанес удар по ядерному объекту вблизи Исфагана в Иране

Иран
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Источник:  The Times of Israel

Израильские Военно-Воздушные Силы нанесли удар по еще одному иранскому ядерному объекту. Он расположен недалеко от города Исфаган.

Главные тезисы

  • Израильские Военно-Воздушные Силы нанесли удар по иранскому ядерному объекту возле города Исфагана, вызвав волну обсуждений и реакцию со стороны мирового сообщества.
  • Атакой был уничтожен объект, занимавшийся реконверсией обогащенного урана для производства ядерного оружия, что вызвало тревогу военных и политических кругах.
  • Это уже третий случай атаки ЦАХАЛа на ядерные объекты Ирана за короткий период времени, что свидетельствует об усилении напряженности в регионе и может повлиять на геополитическую обстановку.

Израиль нанес удар по ядерному объекту Ирана

Спикер Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что ядерный объект вблизи Исфагана стал еще одной целью израильских военных.

В ЦАХАЛе добавили, что на этом объекте происходит процесс "реконверсии" обогащенного урана. Это этап после обогащения урана в процессе производства ядерного оружия.

В результате удара был ликвидирован объект по производству металлического урана, инфраструктура для реконверсии обогащенного урана, лаборатория и дополнительная инфраструктура.

Предварительно, это уже третий ядерный объект, по которому ударил ЦАХАЛ за менее суток.

Из открытых источников известно, что вблизи Исфахана расположен завод по переработке урана.

Израильская армия официально сообщила лишь об атаках на объекты в Натанге и в районе Исфахана. Ранее также поступали сообщения и кадры атаки на ядерную площадку в Фордо.

К слову, первым ЦАХАЛ атаковал 13 июня ядерный объект в Натанге. Спикер ЦАХАЛ заявил о нанесении "значительного ущерба крупнейшему объекту обогащения ядерного урана" в Иране.

Организация по атомной энергии Ирана подтвердила эту атаку. В то же время, там убеждают, что "повреждены лишь несколько частей объекта", и в настоящее время продолжается расследование для оценки объема этих повреждений.

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