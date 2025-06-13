Иран массированно атаковал Израиль баллистическими ракетами — видео

Около 21:00 13 июня Иран запустил по Израилю более 100 ракет. Во многих районах страны слышны громкие взрывы.

Иран масштабно атаковал Израиль ракетами

Весь Израиль под огнем иранских снарядов, — заявила Армия обороны Израиля.

По данным израильского военного источника, из Ирана по Израилю было запущено более 100 ракет, передает The Times of Israel.

CNN пишет, что в Тель-Авиве слышали мощные взрывы. The Times of Israel отмечает, что в городе поднимается дым после, вероятно, падения ракеты. Поделиться

Есть информация, что Израиль сбил 50 из 100 баллистических иранских ракет. Прилеты имелись минимум в 7 районах центра страны.

Иранские ракеты атаковали ключевой командный пункт ЦАХАЛ в Кирье, где находилось все израильское военное и политическое руководство.