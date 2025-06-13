Иран массированно атаковал Израиль баллистическими ракетами — видео

Около 21:00 13 июня Иран запустил по Израилю более 100 ракет. Во многих районах страны слышны громкие взрывы.
Главные тезисы
- Иран осуществил массированную ракетную атаку на Израиль.
- Командный пункт ЦАХАЛ в Кирье стал одним из объектов атаки Ирана.
- Израильские источники сообщают о сбитых 50 иранских ракетах из 100 запущенных.
Иран масштабно атаковал Израиль ракетами
Весь Израиль под огнем иранских снарядов, — заявила Армия обороны Израиля.
По данным израильского военного источника, из Ирана по Израилю было запущено более 100 ракет, передает The Times of Israel.
Есть информация, что Израиль сбил 50 из 100 баллистических иранских ракет. Прилеты имелись минимум в 7 районах центра страны.
Иранские ракеты атаковали ключевой командный пункт ЦАХАЛ в Кирье, где находилось все израильское военное и политическое руководство.
Вторая волна иранских ракетных пусков уже запущена и находится в полете.
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