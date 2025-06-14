Іран ударив ракетами по штаб-квартирі Збройних сил Ізраїля
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Іран ударив ракетами по штаб-квартирі Збройних сил Ізраїля

Іран посилює терор проти Ізраїля
Джерело:  Fox News

Іран спрямував свої балістичні ракети на комплекс Кірія – штаб-квартиру ізраїльських Збройних сил. Що важливо розуміти, його часто називають ізраїльським аналогом Пентагону.

Головні тези:

  • Атака призвела до руйнування важливих військових об'єктів у серці Тель-Авіва.
  • Оборонні системи Ізраїлю виявилися недостатньо ефективними проти масштабної іранської атаки.

Іран посилює терор проти Ізраїля

Згідно з даними ЗМІ, протягом минулого вечора Іран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет.

Деякі з них все-таки змогли пробитися через систему ППО й уразити важливі об’єкти, насамперед йдеться про комплекс Кірія.

Варто зазначити, що саме він є стратегічним військовим центром у серці Тель-Авіва, де знаходиться штаб Збройних сил Ізраїлю.

Це ізраїльський аналог Пентагону — Кірія. І будівлю в цьому комплексі щойно вразили… Цілий квартал майже повністю знищено, стертий з лиця землі. Рятувальники розгрібали завали… намагаючись знайти сліди можливих тіл, — розповів американський журналіст.

Представники ЗМІ дійшли висновку, що систем ППО таких як "Залізний купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot і THAAD, виявилося замало, щоб повністю захистити Ізраїль від атак Ірану.

Цього недостатньо, щоб зупинити такий обстріл… І це лише початок війни між Ізраїлем та Іраном, яка швидко розвивається, — попередив американський журналіст.

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