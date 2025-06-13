Нелегітимний президент РФ Володимир Путін висловив співчуття керівникам теократичного режиму в Ірані у зв'язку з ударами Ізраїлю по іранських військових об'єктах та лицемірно засудив дії Ізраїлю.
Головні тези:
- Путін цинічно засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану, висловивши співчуття керівникам іранського режиму.
- Президент РФ звинуватив Ізраїль у порушенні статуту ООН та міжнародного права.
Путін цинічно звинуватив Ізраїль у порушенні статуту ООН
Путін провів телефонні переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Президент Росії висловив співчуття керівництву і народу Ісламської Республіки Іран у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів, унаслідок ізраїльських ударів, — заявила пресслужба диктатора.
При цьому Путін запевнив співрозмовника, що Росія "засуджує" дії Ізраїлю, які, за його словами, порушують Статут ООН і міжнародне право. Також Кремль заявив, що підтримує мирний шлях урегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми.
У Кремлі заявили, що Путін висунув "конкретні ініціативи" щодо знаходження "взаємоприйнятних домовленостей". Але що це за ініціативи — не уточнюється.
Крім того, пресслужба Кремля повідомляє, що в розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Путін наполягав на важливості повернення до переговорного процесу і розв'язання ситуації "виключно політико-дипломатичними засобами". При цьому глава держави-агресора запропонував свої послуги як посередника.
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