Путін цинічно засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану
Категорія
Політика
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Путін цинічно засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану

Путін
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Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін висловив співчуття керівникам теократичного режиму в Ірані у зв'язку з ударами Ізраїлю по іранських військових об'єктах та лицемірно засудив дії Ізраїлю.

Головні тези:

  • Путін цинічно засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану, висловивши співчуття керівникам іранського режиму.
  • Президент РФ звинуватив Ізраїль у порушенні статуту ООН та міжнародного права.

Путін цинічно звинуватив Ізраїль у порушенні статуту ООН

Путін провів телефонні переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Президент Росії висловив співчуття керівництву і народу Ісламської Республіки Іран у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів, унаслідок ізраїльських ударів, — заявила пресслужба диктатора.

При цьому Путін запевнив співрозмовника, що Росія "засуджує" дії Ізраїлю, які, за його словами, порушують Статут ООН і міжнародне право. Також Кремль заявив, що підтримує мирний шлях урегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми.

Тут слід зазначити, що сам же Іран уже багато місяців саботував переговори про мирне врегулювання ситуації з його ядерною програмою.

У Кремлі заявили, що Путін висунув "конкретні ініціативи" щодо знаходження "взаємоприйнятних домовленостей". Але що це за ініціативи — не уточнюється.

Крім того, пресслужба Кремля повідомляє, що в розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Путін наполягав на важливості повернення до переговорного процесу і розв'язання ситуації "виключно політико-дипломатичними засобами". При цьому глава держави-агресора запропонував свої послуги як посередника.

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