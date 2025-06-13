Путин цинично осудил военную операцию Израиля против Ирана

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководителям теократического режима в Иране в связи с ударами Израиля по иранским военным объектам и лицемерно осудил действия Израиля.

Путин цинично обвинил Израиль в нарушении устава ООН

Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов, — заявила пресс-служба диктатора.

При этом Путин заверил собеседника, что Россия "осуждает" действия Израиля, которые, по его словам, нарушают Устав ООН и международное право. Также Кремль заявил, что поддерживает мирный путь урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Здесь следует отметить, что сам Иран уже много месяцев саботировал переговоры о мирном урегулировании ситуации с его ядерной программой. Поделиться

В Кремле заявили, что Путин выдвинул "конкретные инициативы" по нахождению "взаимно приемлемых договоренностей". Но что это по инициативе — не уточняется.