Путин цинично осудил военную операцию Израиля против Ирана
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Политика
Дата публикации

Путин цинично осудил военную операцию Израиля против Ирана

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководителям теократического режима в Иране в связи с ударами Израиля по иранским военным объектам и лицемерно осудил действия Израиля.

Главные тезисы

  • Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, выразив соболезнования иранскому руководству.
  • Президент России обвинил Израиль в нарушении международного права и статьи ООН.

Путин цинично обвинил Израиль в нарушении устава ООН

Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов, — заявила пресс-служба диктатора.

При этом Путин заверил собеседника, что Россия "осуждает" действия Израиля, которые, по его словам, нарушают Устав ООН и международное право. Также Кремль заявил, что поддерживает мирный путь урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Здесь следует отметить, что сам Иран уже много месяцев саботировал переговоры о мирном урегулировании ситуации с его ядерной программой.

В Кремле заявили, что Путин выдвинул "конкретные инициативы" по нахождению "взаимно приемлемых договоренностей". Но что это по инициативе — не уточняется.

Кроме того, прессслужба Кремля сообщает, что в разговоре с премьер-министром Израиля Путин настаивал на важности возвращения к переговорному процессу и разрешению ситуации "исключительно политико-дипломатическими средствами". При этом глава государства-агрессора предложил свои услуги как посредника.

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