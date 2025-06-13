Путин цинично осудил военную операцию Израиля против Ирана

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководителям теократического режима в Иране в связи с ударами Израиля по иранским военным объектам и лицемерно осудил действия Израиля.
Главные тезисы
- Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, выразив соболезнования иранскому руководству.
- Президент России обвинил Израиль в нарушении международного права и статьи ООН.
Путин цинично обвинил Израиль в нарушении устава ООН
Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов, — заявила пресс-служба диктатора.
При этом Путин заверил собеседника, что Россия "осуждает" действия Израиля, которые, по его словам, нарушают Устав ООН и международное право. Также Кремль заявил, что поддерживает мирный путь урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.
В Кремле заявили, что Путин выдвинул "конкретные инициативы" по нахождению "взаимно приемлемых договоренностей". Но что это по инициативе — не уточняется.
Кроме того, прессслужба Кремля сообщает, что в разговоре с премьер-министром Израиля Путин настаивал на важности возвращения к переговорному процессу и разрешению ситуации "исключительно политико-дипломатическими средствами". При этом глава государства-агрессора предложил свои услуги как посредника.
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