Специалисты оценили последствия ударов по ядерным объектам Ирана.
Категория
Мир
Дата публикации

Специалисты оценили последствия ударов по ядерным объектам Ирана.

Что известно о ситуации в Иране
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Источник:  МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально заявило о повреждении инфраструктуры в Натанге (Иран), где уже произошло радиологическое и химическое загрязнение. С предупреждением на фоне последних событий выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время обращения к Совету Безопасности ООН.

Главные тезисы

  • Пока известно о радиологическом и химическом загрязнении на объектах в Иране.
  • Уровень радиации вне объекта остается в пределах нормы.

Что известно о ситуации в Иране

Как удалось узнать МАГАТЭ, надземная часть пилотного завода, где Иран осуществлял обогащение урана до 60% изотопа U-235, была полностью уничтожена в результате атак ЦАХАЛ.

Кроме того, под удары попала критическая энергетическая инфраструктура объекта — электроподстанция, главное здание электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы.

Существует высокая вероятность того, что потеря энергопитания могла привести к повреждению находящихся там центрифуг.

Гросси доложил ООН, что вне объекта в Натанге уровень радиации не изменился и остается в пределах нормы, что указывает на отсутствие радиологического воздействия на население и окружающую среду.

Несмотря на это, внутри объекта зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение, в основном альфа-излучение.

Также указано, что официальный Тегеран пожаловался на МАГАТЭ об атаках на другие ядерные объекты — завод по обогащению урана в Фордо, а также на объекты в Исфахане.

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