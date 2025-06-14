Фахівці оцінили наслідки ударів по ядерних об’єктах Ірану

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) офіційно заявило про пошкодження інфраструктури в Натанзі (Іран), де вже відбулося радіологічне і хімічне забруднення. З попередженням на тлі останніх подій виступив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час свого звернення до Ради Безпеки ООН.

Що відомо про ситуацію в Ірані

Як вдалося дізнатися МАГАТЕ, надземна частина пілотного заводу, де Іран здійснював збагачення урану до 60% ізотопу U-235, була повністю знищена внаслідок атак ЦАХАЛ.

Окрім того, під удари потрапила критична енергетична інфраструктура об’єкта — електропідстанція, головна будівля електропостачання, система аварійного живлення та резервні генератори.

Існує висока ймовірність того, що втрата енергоживлення могла призвести до пошкодження центрифуг, які там знаходяться.

Гроссі доповів ООН, що поза межами об’єкта в Натанзі рівень радіації не змінився й залишається в межах норми, що вказує на відсутність радіологічного впливу на населення та довкілля.

Попри це, всередині об’єкта зафіксовано радіологічне й хімічне забруднення, в основному — альфа-випромінювання.