США збивали іранські ракети над Ізраїлем
Категорія
Світ
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США збивали іранські ракети над Ізраїлем

США долучилися до конфлікту на Близькому Сході
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Джерело:  Axios

Ізраїльські та американські посадовців підтвердили ЗМІ, що США допомагали ЦАХАЛу відбивати ракетні удари, які здійснював Іран у відповідь на ізраїльську атаку по військових об’єктах.

Головні тези:

  • Американські системи протиповітряної оборони були залучені до захисту громадян і активів США в Ізраїлі.
  • Дональд Трамп публічно шантажує Іран, однак поки безуспішно.

США долучилися до конфлікту на Близькому Сході

Журналісти звертають увагу на те, що Іран масовано атакував Ізраїль через 18 годин після ударів ЦАХАЛу по його ядерних об'єктах та ракетних базах.

Як відомо, це призвело до ліквідації чималої кількості вищих військових керівників та вчених-ядерників.

Анонімні джерела ЗМІ заявляють, що саме Штати допомогли Ізраїлю у перехопленні іранських балістичних ракет.

Зокрема, американський посадовець зазначив, що були задіяні системи протиповітряної оборони США для захисту громадян і активів США в Ізраїлі.

Що важливо розуміти, спочатку шеф американської дипломатії Марко Рубіо стверджував, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", а Штати жодним чином не були до них залучені.

Попри це, згодом президент США Дональд Трамп зізнався, що знав про намір Ізраїлю, дав на них згоду, а також почав публічно шантажувати Іран.

До слова, французький лідер Емманюель Макрон нещодавно заявив, що його країна братиме участь у захисті Ізраїлю у разі атаки Ірану.

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