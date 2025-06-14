США сбивали иранские ракеты над Израилем

Израильские и американские должностные лица подтвердили СМИ, что США помогали ЦАХАЛу отражать ракетные удары, которые совершал Иран в ответ на израильскую атаку по военным объектам.

США уже стали участником конфликта на Ближнем Востоке

Журналисты обращают внимание на то, что Иран массированно атаковал Израиль через 18 часов после ударов ЦАХАЛа по его ядерным объектам и ракетным базам.

Как известно, это привело к ликвидации большого количества высших военных руководителей и ученых-ядерщиков.

Анонимные источники СМИ заявляют, что именно Штаты помогли Израилю в перехвате баллистических ракет.

В частности, американское чиновник отметил, что были задействованы системы противовоздушной обороны США для защиты граждан и активов США в Израиле. Поделиться

Что важно понимать, первоначально шеф американской дипломатии Марко Рубио утверждал, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", а Штаты никак не были привлечены к ним.

Несмотря на это, впоследствии президент США Дональд Трамп признался, что знал о намерении Израиля, дал согласие на атаку, а также начал публично шантажировать Иран.

К слову, французский лидер Эмманюэль Макрон недавно заявил, что его страна примет участие в защите Израиля в случае атаки Ирана.