США сбивали иранские ракеты над Израилем
Категория
Мир
Дата публикации

США сбивали иранские ракеты над Израилем

США уже стали участником конфликта на Ближнем Востоке
Read in English
Читати українською
Источник:  Axios

Израильские и американские должностные лица подтвердили СМИ, что США помогали ЦАХАЛу отражать ракетные удары, которые совершал Иран в ответ на израильскую атаку по военным объектам.

Главные тезисы

  • Американские системы противовоздушной обороны были вовлечены в защиту граждан и активов США в Израиле.
  • Дональд Трамп публично шантажирует Иран, однако пока безуспешно.

США уже стали участником конфликта на Ближнем Востоке

Журналисты обращают внимание на то, что Иран массированно атаковал Израиль через 18 часов после ударов ЦАХАЛа по его ядерным объектам и ракетным базам.

Как известно, это привело к ликвидации большого количества высших военных руководителей и ученых-ядерщиков.

Анонимные источники СМИ заявляют, что именно Штаты помогли Израилю в перехвате баллистических ракет.

В частности, американское чиновник отметил, что были задействованы системы противовоздушной обороны США для защиты граждан и активов США в Израиле.

Что важно понимать, первоначально шеф американской дипломатии Марко Рубио утверждал, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", а Штаты никак не были привлечены к ним.

Несмотря на это, впоследствии президент США Дональд Трамп признался, что знал о намерении Израиля, дал согласие на атаку, а также начал публично шантажировать Иран.

К слову, французский лидер Эмманюэль Макрон недавно заявил, что его страна примет участие в защите Израиля в случае атаки Ирана.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин цинично осудил военную операцию Израиля против Ирана
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Иран перешел красные линии". В Израиле анонсировали жесткий ответ на ракетные обстрелы
Тель-Авив
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран ударил ракетами по штаб-квартире Вооруженных сил Израиля
Иран усиливает террор против Израиля

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?