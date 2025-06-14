Армія оборони Ізраїлю ліквідувала 9 провідних вчених із ядерної програми Ірану

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію дев'яти високопоставлених вчених та експертів, які, за даними ЦАХАЛу, були залучені в ядерній програмі Ірану.

Ізраїль ліквідував 9 провідних вчених-ядерників Ірану

Ліквідація вчених відбулась у результаті масштабної операції Військово-повітряних сил Ізраїлю під кодовою назвою "Пробудження лева".

Під час ударів Військово-повітряних сил Ізраїлю на початку операції "Пробудження лева" було ліквідовано дев'ятьох високопоставлених вчених та експертів, які просували програму ядерної зброї іранського режиму. Удар став можливим завдяки точній розвідінформації, зібраній Розвідувальним управлінням. Усі ліквідовані вчені та експерти були важливими центрами знань в іранському ядерному проєкті і мали десятиліття накопиченого досвіду в розробці ядерної зброї.

Серед ліквідованих високопоставлених вчених іранського ядерного проєкту:

Ферейдун Аббасі — експерт з ядерної інженерії

Мохаммад Махді Тегранші — експерт з фізики

Акбар Моталебі Заде — експерт з хімічної інженерії

Саїд Барджі — експерт з матеріалознавства

Амір Хасан Фахахі — експерт з фізики

Абд аль-Хамід Мінушехр — експерт з фізики реакторів

Мансур Асгарі — експерт з фізики

Ахмад Реза Зольфагхарі Даряні — експерт з ядерної інженерії

Алі Бахуей Катірімі — експерт з механіки

Ізраїльська сторона наголосила, що ці особи відігравали "центральну роль у просуванні програми створення ядерної зброї". Їхня ліквідація, згідно із заявою ЦАХАЛ, є "значним ударом по здатності іранського режиму придбати зброю масового знищення".

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