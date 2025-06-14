Иран бросил публичный вызов Трампу
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Политика
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Иран бросил публичный вызов Трампу

Трамп
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Источник:  Bloomberg

Официальный Тегеран выступил с жестким заявлением в адрес американского лидера Дональда Трампа. Иран утверждает, что дальнейшие ядерные переговоры с США теперь "бессмысленны" после массированной атаки Израиля.

Главные тезисы

МИД Ирана выразил сомнения в продолжении переговоров с США.
Напряженная ситуация на Ближнем Востоке может иметь неожиданные последствия для мира.

Иран не согласился на требования Трампа

С заявлением по этому поводу выступил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи.

По словам последнего, официальные Вашингтон и Тегеран намеревались возобновить переговоры в Омане в воскресенье, 15 июня.

На фоне последних событий, в частности публичной поддержки Израиля Белым домом, Багаеи подверг сомнению возможность их продления.

Однако он не объявил об окончательной отмене встречи.

Другая сторона сделала то, что делает диалог бессмысленным, — посетовал шеф иранской дипломатии.

Как уже упоминалось ранее, ночью 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающимся ядерной программы.

Тель-Авив утверждает, что готов делать все возможное, лишь бы воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия.

Реагируя на эту атаку, Иран выпустил по Израилю около 150 баллистических ракет — их помогали сбивать США.

Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что в этом конфликте он поддерживает Израиль, а также начал шантажировать Иран для подписания соглашения по ядерному оружию.

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