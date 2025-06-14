Иран бросил публичный вызов Трампу

Официальный Тегеран выступил с жестким заявлением в адрес американского лидера Дональда Трампа. Иран утверждает, что дальнейшие ядерные переговоры с США теперь "бессмысленны" после массированной атаки Израиля.
Главные тезисы
МИД Ирана выразил сомнения в продолжении переговоров с США.
Напряженная ситуация на Ближнем Востоке может иметь неожиданные последствия для мира.
Иран не согласился на требования Трампа
С заявлением по этому поводу выступил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи.
По словам последнего, официальные Вашингтон и Тегеран намеревались возобновить переговоры в Омане в воскресенье, 15 июня.
На фоне последних событий, в частности публичной поддержки Израиля Белым домом, Багаеи подверг сомнению возможность их продления.
Однако он не объявил об окончательной отмене встречи.
Как уже упоминалось ранее, ночью 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающимся ядерной программы.
Тель-Авив утверждает, что готов делать все возможное, лишь бы воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия.
Реагируя на эту атаку, Иран выпустил по Израилю около 150 баллистических ракет — их помогали сбивать США.
Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что в этом конфликте он поддерживает Израиль, а также начал шантажировать Иран для подписания соглашения по ядерному оружию.
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