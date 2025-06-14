Іран кинув публічний виклик Трампу

Офіційний Тегеран виступив з жорсткою заявою на адресу американського лідера Дональда Трампа. Іран стверджує, що подальші ядерні переговори зі США тепер "безглузді" після масованої атаки Ізраїлю.

Іран не погодився на вимогу Трампа

З заявою з цього приводу виступив спікер Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї.

За словами останнього, офіційні Вашингтон та Тегеран мали намір відновити переговори в Омані в неділю, 15 червня.

На тлі останніх подій, зокрема публічної підтримки Ізраїлю Білим домом, Багаеї поставив під сумнів можливість їх продовження.

Однак він не оголосив про остаточне скасування зустрічі.

Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим, — поскаржився шеф іранської дипломатії. Поширити

Як уже згадувалося раніше, уночі 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми.

Тель-Авів стверджує, що готовий робити все можливе, тільки б перешкодити отриманню Іраном ядерної зброї.

Реагуючи на цю атаку, Іран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет — їх допомагали збивати США.