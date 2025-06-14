Іран кинув публічний виклик Трампу

Офіційний Тегеран виступив з жорсткою заявою на адресу американського лідера Дональда Трампа. Іран стверджує, що подальші ядерні переговори зі США тепер "безглузді" після масованої атаки Ізраїлю.
Головні тези:
- МЗС Ірану висловило сумніви у продовженні переговорів зі США..
- Напружена ситуація на Близькому Сході може мати неочікувані наслідки для світу.
Іран не погодився на вимогу Трампа
З заявою з цього приводу виступив спікер Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї.
За словами останнього, офіційні Вашингтон та Тегеран мали намір відновити переговори в Омані в неділю, 15 червня.
На тлі останніх подій, зокрема публічної підтримки Ізраїлю Білим домом, Багаеї поставив під сумнів можливість їх продовження.
Однак він не оголосив про остаточне скасування зустрічі.
Як уже згадувалося раніше, уночі 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми.
Тель-Авів стверджує, що готовий робити все можливе, тільки б перешкодити отриманню Іраном ядерної зброї.
Реагуючи на цю атаку, Іран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет — їх допомагали збивати США.
Американський лідер Дональд Трамп дав зрозуміти, що в цьому конфлікті він підтримує Ізраїль, а також почав шантажувати Іран задля підписання угоди щодо ядерної зброї.
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